Рыбья кость застряла в горле: вот что действительно поможет

2:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рыба — вкусный и питательный продукт, но мало кто не сталкивался с ситуацией, когда в горле застревает рыбья кость. Тонкие и почти незаметные, они могут попасть в пищевод случайно, вызывая неприятные ощущения и даже тревогу.

Фото: Freepik by stefamerpik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Осмотр горла

К счастью, в большинстве случаев мелкие кости растворяются в желудочном соке и не причиняют вреда. Однако если дискомфорт не проходит, существуют безопасные способы избавиться от застрявшей кости, не травмируя горло.

Что делать, если рыбья кость застряла в горле?

Первая естественная реакция организма может помочь — кашель. Это рефлекс, срабатывающий при попадании инородных тел в дыхательные пути и пищевод. Если кость не застряла слишком глубоко, сильный кашель может помочь избавиться от нее.

Если этот метод не сработал, можно попробовать съесть продукты, которые помогут протолкнуть кость в желудок.

Какие продукты помогают избавиться от рыбьей кости

Банан. Его мягкая и вязкая текстура может обволакивать кость, облегчая ее прохождение в желудок.

Его мягкая и вязкая текстура может обволакивать кость, облегчая ее прохождение в желудок. Размоченный хлебный мякиш. Небольшой кусочек хлеба, смоченный в молоке или воде, может прилипнуть к кости и унести ее вниз.

Небольшой кусочек хлеба, смоченный в молоке или воде, может прилипнуть к кости и унести ее вниз. Вареный рис. Небольшие порции без жидкости способны захватить кость и протолкнуть ее дальше.

Небольшие порции без жидкости способны захватить кость и протолкнуть ее дальше. Отварной картофель. Благодаря плотной консистенции помогает безопасно удалить инородный предмет.

Чего не стоит делать

Если кость не удалось проглотить, не стоит пытаться вытащить ее пальцами или посторонними предметами. Это может привести к повреждению слизистой оболочки горла и воспалению.

По данным исследования, опубликованного в Journal of Otolaryngology, попытки самостоятельного удаления без необходимых знаний могут увеличить риск инфицирования или даже прокола тканей.

Когда стоит обратиться к врачу

Если кость не выходит в течение нескольких часов, вызывает сильную боль или мешает глотать и дышать, необходимо срочно обратиться к врачу.

Специалист сможет безопасно удалить инородное тело, предотвратив возможные осложнения, такие как повреждение тканей или воспалительный процесс.

Уточнения

Сли́зистая оболо́чка (лат. tunica mucosa), часто просто сли́зистая — внутренняя оболочка полых органов, сообщающихся со внешней средой.

