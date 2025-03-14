Теперь без врачей? Искусственный интеллект научился анализировать МРТ сердца

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Российские ученые из Университета ИТМО и Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова разработали систему на основе искусственного интеллекта, способную автоматически выявлять фиброз сердца по данным магнитно-резонансной томографии (МРТ). Новая технология существенно ускоряет процесс диагностики, избавляя врачей от рутинной работы.

Фото: flickr.com by Pixel.la, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Компьютер

Как работает нейросеть?

Фиброз сердца — это разрастание рубцовой ткани, возникающее после инфаркта или инфекционных заболеваний. Его выявляют с помощью МРТ, но традиционный метод анализа занимает у рентгенологов от одного до двух часов. Разработанный алгоритм позволяет выполнить эту задачу за считаные минуты.

ИИ делит снимок сердца на сегменты и вычисляет расположение рубцовой ткани. Врач должен лишь отметить несколько контрольных точек, а все дальнейшие расчеты система сделает сама, автоматически формируя 17-сегментную диаграмму, сообщает Известия.

Что дальше?

Разработчики уже работают над более совершенной версией алгоритма, которая сможет анализировать снимки вообще без вмешательства человека. Это позволит еще сильнее снизить нагрузку на врачей и ускорить процесс постановки диагноза.

Попытки автоматизировать анализ МРТ предпринимались и ранее, но существующие решения либо недостаточно точны, либо требуют обязательного участия специалиста. Новая система призвана устранить эти недостатки и сделать диагностику фиброза сердца более доступной и оперативной.

Уточнения

Фибро́з (лат. fibrosis) — разрастание соединительной ткани с появлением рубцовых изменений в различных органах, возникающее, как правило, в результате хронического воспаления.

