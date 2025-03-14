Теперь без врачей? Искусственный интеллект научился анализировать МРТ сердца

Российские ученые из Университета ИТМО и Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова разработали систему на основе искусственного интеллекта, способную автоматически выявлять фиброз сердца по данным магнитно-резонансной томографии (МРТ). Новая технология существенно ускоряет процесс диагностики, избавляя врачей от рутинной работы.
Фиброз сердца — это разрастание рубцовой ткани, возникающее после инфаркта или инфекционных заболеваний. Его выявляют с помощью МРТ, но традиционный метод анализа занимает у рентгенологов от одного до двух часов. Разработанный алгоритм позволяет выполнить эту задачу за считаные минуты.
ИИ делит снимок сердца на сегменты и вычисляет расположение рубцовой ткани. Врач должен лишь отметить несколько контрольных точек, а все дальнейшие расчеты система сделает сама, автоматически формируя 17-сегментную диаграмму, сообщает Известия.
Разработчики уже работают над более совершенной версией алгоритма, которая сможет анализировать снимки вообще без вмешательства человека. Это позволит еще сильнее снизить нагрузку на врачей и ускорить процесс постановки диагноза.
Попытки автоматизировать анализ МРТ предпринимались и ранее, но существующие решения либо недостаточно точны, либо требуют обязательного участия специалиста. Новая система призвана устранить эти недостатки и сделать диагностику фиброза сердца более доступной и оперативной.
Фибро́з (лат. fibrosis) — разрастание соединительной ткани с появлением рубцовых изменений в различных органах, возникающее, как правило, в результате хронического воспаления.
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