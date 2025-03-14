Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Грецкие орехи — это настоящий кладезь полезных веществ. Они богаты омега-3, магнием, цинком и витаминами, поддерживающими здоровье сердца, мозга и иммунитета. Но мало кто знает, что их употребление требует правильной подготовки.

Фото: commons.wikimedia.org by Rustedstrings Roman Oleinik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Грецкий орех

Почему сухие орехи могут быть менее полезными?

Сухие орехи удобны в хранении и использовании: их можно добавлять в выпечку, салаты или есть просто так. Однако в их оболочке содержатся фитиновая кислота и танины, которые могут замедлять усвоение минералов и вызывать тяжесть в желудке. Особенно это важно для людей с чувствительным пищеварением.

Как замачивание меняет свойства орехов?

Если залить грецкие орехи водой и оставить на 6-8 часов, их состав изменится. Вода нейтрализует часть фитиновой кислоты, активирует естественные ферменты и делает продукт более "дружелюбным" для кишечника. После такой процедуры орехи становятся мягче, а их питательные вещества усваиваются лучше.

Но есть и минус — срок годности замоченных орехов сокращается, их нужно съесть в течение 1-2 дней.

Какой вариант лучше выбрать?

Если важны удобство и скорость, можно употреблять сухие орехи. Но если хочется максимальной пользы и легкости в желудке, стоит потратить время на замачивание. Попробуйте оба варианта и выберите тот, который подходит именно вам.

Уточнения

Оре́х гре́цкий (лат. Júglans régia) — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae). Известная издревле ценная плодовая культура.

