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Как британцы сохраняют яйца свежими без холодильника

2:08
Здоровье

Многие удивляются, узнав, что в Великобритании яйца не принято держать в холодильнике. Их просто кладут в шкаф, и это считается нормой. Почему же британцы так делают? Дело в особенностях стандартов пищевой безопасности, которые отличаются от привычных для России.

Коричневые яйца
Фото: commons.wikimedia.org by Rüdiger Wölk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Коричневые яйца

Секрет в обработке яиц

Перед продажей яйца в Британии проходят специальную стерилизацию. Производители используют горячую воду или специальные растворы, чтобы уничтожить бактерии на скорлупе. Благодаря этому яйца можно хранить при комнатной температуре, не опасаясь их быстрого порчи. Более того, местные эксперты считают, что охлаждение может даже навредить: при переносе из холодильника в теплое помещение на скорлупе образуется конденсат, а влажная поверхность становится идеальной средой для размножения бактерий.

Вакцинация кур — защита от сальмонеллеза

Еще одна важная причина — обязательная вакцинация кур от сальмонеллеза. В Великобритании эта практика действует с 1998 года в рамках требований Европейского Союза. Основная цель — минимизировать риск заражения людей через яйца и куриное мясо.

И результаты говорят сами за себя: по данным Food Standards Agency, за период с 2008 по 2018 год количество случаев сальмонеллеза, связанных с птицей, снизилось на 86%. Это подтверждает эффективность вакцинации и её важность для безопасности продуктов.

Нужно ли мыть яйца перед употреблением

В отличие от многих стран, британцам нет необходимости мыть яйца перед готовкой. После обработки и вакцинации риск заражения минимален, поэтому дополнительная очистка не требуется.

Таким образом, отсутствие холодильника для хранения яиц — это не просто привычка, а продуманная мера безопасности. Британцы уверены: сухие яйца в шкафу безопаснее охлажденных и покрытых влагой.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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