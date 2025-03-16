Неожиданный способ делает хлеб полезнее – попробуйте сами этот новый тренд в диетологии

В соцсетях активно обсуждают новый лайфхак: замораживание хлеба якобы делает его полезнее. Но так ли это на самом деле? Разбираемся, что говорит наука.
Свежий хлеб содержит легкоусвояемый крахмал, который при переваривании быстро превращается в глюкозу, вызывая скачок сахара в крови. Однако охлаждение меняет структуру крахмала: он становится резистентным - усваивается медленнее и снижает уровень глюкозы в крови.
Английский эксперт Центра питания и здоровья Сангита Тондре поясняет:
"Даже после разморозки крахмалы не возвращаются в исходное состояние, они остаются менее усвояемыми".
Исследования Journal of Cereal Science показали, что замораживание в морозилке эффективнее охлаждения в холодильнике: оно почти вдвое сильнее увеличивает количество резистентного крахмала.
Действительно ли замороженный хлеб полезнее
Наука подтверждает: если заморозить белый хлеб, а затем поджарить, его гликемический индекс снижается на 39%. Это особенно полезно людям с диабетом и предрасположенностью к нему.
Однако эффект не такой сильный, как его преподносят:
Кроме того, заморозка помогает сохранить влагу в хлебе. Как отмечает диетолог Дуэйн Меллор, хлеб в морозильнике остаётся мягче, чем при хранении в холодильнике, где он быстро черствеет.
Где ещё содержится резистентный крахмал
Замороженный хлеб — не единственный источник. Его также много в:
Этот вид крахмала не только снижает уровень сахара, но и питает полезные кишечные бактерии, улучшая пищеварение.
Стоит ли замораживать хлеб
Если хотите продлить срок хранения и получить небольшую пользу — замораживайте. Но не стоит считать это чудодейственным способом. Правильное питание — это не один лайфхак, а сбалансированный рацион с достаточным количеством клетчатки и полезных углеводов.
Как правильно заморозить хлеб:
Хлеб - пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.
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