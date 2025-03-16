Неожиданный способ делает хлеб полезнее – попробуйте сами этот новый тренд в диетологии

2:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В соцсетях активно обсуждают новый лайфхак: замораживание хлеба якобы делает его полезнее. Но так ли это на самом деле? Разбираемся, что говорит наука.

Как меняется хлеб после заморозки

Свежий хлеб содержит легкоусвояемый крахмал, который при переваривании быстро превращается в глюкозу, вызывая скачок сахара в крови. Однако охлаждение меняет структуру крахмала: он становится резистентным - усваивается медленнее и снижает уровень глюкозы в крови.

Английский эксперт Центра питания и здоровья Сангита Тондре поясняет:

"Даже после разморозки крахмалы не возвращаются в исходное состояние, они остаются менее усвояемыми".

Исследования Journal of Cereal Science показали, что замораживание в морозилке эффективнее охлаждения в холодильнике: оно почти вдвое сильнее увеличивает количество резистентного крахмала.

Действительно ли замороженный хлеб полезнее

Наука подтверждает: если заморозить белый хлеб, а затем поджарить, его гликемический индекс снижается на 39%. Это особенно полезно людям с диабетом и предрасположенностью к нему.

Однако эффект не такой сильный, как его преподносят:

Он краткосрочный и действует несколько часов.

Промышленный хлеб из-за особенностей производства не даёт такого же результата, как домашний.

Кроме того, заморозка помогает сохранить влагу в хлебе. Как отмечает диетолог Дуэйн Меллор, хлеб в морозильнике остаётся мягче, чем при хранении в холодильнике, где он быстро черствеет.

Где ещё содержится резистентный крахмал

Замороженный хлеб — не единственный источник. Его также много в:

Остуженном картофеле и макаронах.

Холодных рисе (басмати), бобовых.

Зелёных бананах.

Этот вид крахмала не только снижает уровень сахара, но и питает полезные кишечные бактерии, улучшая пищеварение.

Стоит ли замораживать хлеб

Если хотите продлить срок хранения и получить небольшую пользу — замораживайте. Но не стоит считать это чудодейственным способом. Правильное питание — это не один лайфхак, а сбалансированный рацион с достаточным количеством клетчатки и полезных углеводов.

Как правильно заморозить хлеб:

Полностью остудите хлеб, чтобы избежать образования льда. Нарежьте на порции - так он равномернее промёрзнет. Упакуйте в герметичный контейнер или плёнку. Пометьте дату - хранить хлеб можно до 6 месяцев. Размораживайте естественным путём или используйте тостер, духовку, микроволновку.

Уточнения

Хлеб - пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

