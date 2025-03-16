Двойное очищение – секрет молодой кожи, который скрывают косметологи

Большинство людей, стремясь остановить старение, совершают одни и те же ошибки: тратят тысячи на элитную косметику и сомнительные процедуры, которые не приносят результата. На самом деле секрет молодости куда проще — он в правильном уходе за кожей.
Даже самый дорогой крем не поможет, если лицо очищается неправильно. Грязь, макияж и кожное сало закупоривают поры, что приводит к воспалениям и ускоренному старению.
Косметологи доказали: главное в антивозрастном уходе — очищение. Но чтобы оно действительно работало, нужно придерживаться правильного подхода
Двойное очищение — секрет здоровой кожи
Метод двойного очищения включает два этапа:
Как выбрать очищающие средства
Почему важно очищать кожу перед сном
В течение дня на лице накапливаются загрязнения, которые мешают коже обновляться. Если не умываться перед сном, поры забиваются, появляется тусклый цвет лица, морщины становятся заметнее.
Когда кожа чистая, она лучше впитывает уходовые средства, а значит, все питательные компоненты работают в полную силу.
Косметология - наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.
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