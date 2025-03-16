Вы чувствуете стресс: сделайте это всего 5 секунд — и вам станет легче

Стресс, паника, тревога — знакомо? Многие привыкли искать сложные способы борьбы с этим состоянием: дыхательные практики, медитации, таблетки… Но что, если есть гораздо более простой метод, который действует мгновенно?
Американский врач-травматолог Лорен Ауэр из Иллинойса рассказала о специальной технике, основанной на активации окулокардиального рефлекса. Этот рефлекс влияет на блуждающий нерв, который отвечает за уровень тревоги и частоту сердцебиения.
Почему это помогает:
Этот метод действует не хуже, чем дыхательные практики или медитация, но его можно применять где угодно: в метро, на работе, перед важной встречей или ночью перед сном.
Стресс - совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров, нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма.
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