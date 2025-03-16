Вы чувствуете стресс: сделайте это всего 5 секунд — и вам станет легче

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стресс, паника, тревога — знакомо? Многие привыкли искать сложные способы борьбы с этим состоянием: дыхательные практики, медитации, таблетки… Но что, если есть гораздо более простой метод, который действует мгновенно?

Фото: Wikipedia by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мужчина думает за работой

Американский врач-травматолог Лорен Ауэр из Иллинойса рассказала о специальной технике, основанной на активации окулокардиального рефлекса. Этот рефлекс влияет на блуждающий нерв, который отвечает за уровень тревоги и частоту сердцебиения.

Как работает метод "сфокусируйся и расслабься":

Возьмите любой предмет, например, ручку или телефон.

Сфокусируйте взгляд на нём в течение нескольких секунд.

Переведите взгляд на что-то далёкое (окно, стену, другой предмет).

Повторите несколько раз: близко — далеко, близко — далеко.

Почему это помогает:

Переключает внимание мозга и помогает выйти из режима "бей или беги". Замедляет сердечный ритм, снижает уровень кортизола. Расслабляет мышцы и снимает излишнее напряжение. Работает за считанные секунды!

Этот метод действует не хуже, чем дыхательные практики или медитация, но его можно применять где угодно: в метро, на работе, перед важной встречей или ночью перед сном.

Уточнения

Стресс - совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров, нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма.

