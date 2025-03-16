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Вы чувствуете стресс: сделайте это всего 5 секунд — и вам станет легче

1:22
Здоровье

Стресс, паника, тревога — знакомо? Многие привыкли искать сложные способы борьбы с этим состоянием: дыхательные практики, медитации, таблетки… Но что, если есть гораздо более простой метод, который действует мгновенно?

Мужчина думает за работой
Фото: Wikipedia by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мужчина думает за работой

Американский врач-травматолог Лорен Ауэр из Иллинойса рассказала о специальной технике, основанной на активации окулокардиального рефлекса. Этот рефлекс влияет на блуждающий нерв, который отвечает за уровень тревоги и частоту сердцебиения.

Как работает метод "сфокусируйся и расслабься":

  • Возьмите любой предмет, например, ручку или телефон.

  • Сфокусируйте взгляд на нём в течение нескольких секунд.

  • Переведите взгляд на что-то далёкое (окно, стену, другой предмет).

  • Повторите несколько раз: близко — далеко, близко — далеко.

Почему это помогает:

  1. Переключает внимание мозга и помогает выйти из режима "бей или беги".

  2. Замедляет сердечный ритм, снижает уровень кортизола.

  3. Расслабляет мышцы и снимает излишнее напряжение.

  4. Работает за считанные секунды!

Этот метод действует не хуже, чем дыхательные практики или медитация, но его можно применять где угодно: в метро, на работе, перед важной встречей или ночью перед сном.

Уточнения

Стресс - совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров, нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Якубсон Виктор
Специализируется на лечении болевых синдромов посттравматического артроза, инфекционного и реактивного артритов, энтеропатической артропатии, подагрического артрозав, боли суставов, заболеваний опорно-двигательного аппарата — артрозов, артритов
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