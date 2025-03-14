Рак лёгких атакует даже некурящих: учёные раскрыли шокирующую причину

2:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В последние годы наблюдается тревожная тенденция: рак лёгких всё чаще диагностируется у людей, никогда не куривших. Согласно данным Международного агентства по изучению рака (IARC), в 2022 году более 1,5 миллиона мужчин и свыше 900 тысяч женщин впервые столкнулись с этим заболеванием.

Рост аденокарциномы у некурящих

Особое внимание привлекает увеличение случаев аденокарциномы — наиболее распространённого типа немелкоклеточного рака лёгкого (НМРЛ), составляющего около 40% всех случаев в Северной Америке. Этот вид рака развивается из пневмоцитов, выстилающих альвеолы лёгких. Лишь около 20% пациентов с аденокарциномой выживают в течение пяти лет после постановки диагноза.

Изменение групп риска

Традиционно основным фактором риска рака лёгких считалось курение. Однако с увеличением числа некурящих пациентов, особенно среди женщин и представителей азиатских стран, группы высокого риска пересматриваются. Исследователи отмечают, что, несмотря на снижение числа курильщиков в некоторых странах, заболеваемость раком лёгких среди никогда не куривших растёт. Некурящими считаются те, кто выкурил менее 100 сигарет за всю жизнь до постановки диагноза.

Роль загрязнения воздуха

Основным фактором, способствующим росту случаев рака лёгких среди некурящих, учёные называют загрязнение воздуха. В странах Восточной Азии, таких как Китай, уровень загрязнения особенно высок. В Германии также зафиксированы повышенные концентрации мелкодисперсной пыли, что связано с развитием рака лёгких. Таким образом, глобальное загрязнение окружающей среды становится серьёзной проблемой для общественного здравоохранения.

Необходимость мер по снижению загрязнения

Результаты исследований подчёркивают важность контроля за загрязнением воздуха для защиты здоровья населения. Требуются дополнительные исследования для лучшего понимания воздействия загрязнения на здоровье и разработки эффективных мер по снижению воздействия на людей.

Уточнения

Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома, разг. рак лёгких) — злокачественное новообразование лёгкого, происходящее из эпителиальной ткани бронхов различного калибра.

