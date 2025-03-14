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Прощай, импорт: Алжир начинает выпуск парацетамола и меняет игру

3:03
Здоровье

Алжир делает решительный шаг к фармацевтической независимости, начав производство парацетамола внутри страны. 10 марта министр фармацевтической промышленности Вассим Куидри посетил строительную площадку нового завода в промышленной зоне Батны, где впервые в Алжире будет производиться сырье для парацетамола с использованием передовых технологий.

Лаборатория фармакологии
Фото: Pexels by RDNE Stock project, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лаборатория фармакологии

Первая партия оборудования уже прибыла в порт Джиджель, что знаменует собой начало значительных преобразований в национальной фармацевтической отрасли. Основная цель этой инициативы — снизить зависимость от импорта и укрепить фармацевтический суверенитет страны. Производство жизненно важных лекарств на местном уровне позволит Алжиру контролировать цепочку поставок и уменьшить влияние колебаний на международном рынке. Эта стратегия соответствует программе президента Абдельмаджида Теббуна, направленной на обеспечение санитарной безопасности и оптимизацию импорта.

Группа Saidal, ведущая этот проект, стремится расширить производство активных фармацевтических ингредиентов для различных медицинских препаратов. Планируется запуск нескольких производственных единиц в разных вилайях, чтобы усилить местное производство и достичь постепенной автономии в фармацевтическом секторе. Особое внимание уделяется интеграции стартапов и микро-предприятий в этот процесс, что позволит им участвовать в производстве диагностических реагентов и лабораторных материалов, оживляя национальную фармацевтическую экосистему и открывая новые экономические и промышленные перспективы.

Ожидается, что завод в Батне начнет работу в марте 2026 года с ежегодной производственной мощностью 2000 тонн. Это позволит не только удовлетворить внутренний спрос, но и рассмотреть возможности экспорта на другие рынки. Выбор Батны для размещения завода обусловлен ее развивающейся промышленной инфраструктурой, логистическими преимуществами и наличием квалифицированной рабочей силы, что делает ее стратегически важным центром для фармацевтического развития в Алжире.

Эта инициатива имеет значительное санитарное и социальное значение. Обеспечивая стабильное местное производство, Алжир защищает себя от возможных перебоев в поставках и гарантирует регулярный доступ населения к основным медикаментам. Повышенная автономия также может снизить производственные затраты, улучшая доступность лечения для граждан.

Реализация этого проекта демонстрирует стремление алжирских властей создать сильную и конкурентоспособную фармацевтическую индустрию. Сосредоточившись на местном производстве, Алжир готовится к будущим вызовам и укрепляет свои позиции на региональном и международном фармацевтическом рынке, подтверждая свое стремление к санитарной независимости и промышленному суверенитету.

Уточнения

Парацетамо́л (лат. Paracetamolum), ацетаминофен (англ. acetaminophen) — действующее вещество, анальгетик и антипиретик (оказывает жаропонижающее действие) из группы анилидов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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