Погода меняется – сердце страдает: как помочь ему пережить весну

2:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

​Переход от холодного к теплому сезону может быть стрессовым для организма, особенно для сердечно-сосудистой системы. Кардиолог предлагает ценные рекомендации, как облегчить этот переход и сохранить здоровье сердца.​

Фото: flickr.com by Tim Geers, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Страницы в форме сердца

1. Постепенная адаптация к физической активности

С наступлением тепла многие стремятся к активному отдыху на свежем воздухе. Однако важно увеличивать физическую нагрузку постепенно, чтобы избежать перенапряжения сердца. Начинайте с легких упражнений, таких как ходьба или йога, и постепенно переходите к более интенсивным тренировкам.​

2. Контроль артериального давления

Изменение температуры может влиять на артериальное давление. Рекомендуется регулярно измерять его, особенно утром и вечером, чтобы своевременно заметить отклонения и принять меры.​

3. Соблюдение питьевого режима

В теплое время года организм теряет больше жидкости. Важно поддерживать водный баланс, выпивая достаточное количество воды в течение дня. Это поможет избежать обезвоживания и снизит нагрузку на сердце.​

4. Сбалансированное питание

Легкая и питательная диета способствует поддержанию здоровья сердца. Включайте в рацион свежие овощи, фрукты, нежирные белки и цельнозерновые продукты. Ограничьте потребление соли и насыщенных жиров.​

5. Избегание резких перепадов температуры

Резкие переходы из прохладного помещения в жаркое и наоборот могут негативно сказываться на сердечно-сосудистой системе. Старайтесь избегать таких ситуаций и одевайтесь по погоде, чтобы обеспечить комфортную терморегуляцию.​

6. Регулярные медицинские осмотры

Профилактические визиты к врачу помогут своевременно выявить возможные проблемы с сердцем и принять необходимые меры. Особенно это важно для людей с хроническими заболеваниями или наследственной предрасположенностью.​

7. Управление стрессом

Стресс негативно влияет на сердце. Практикуйте методы релаксации, такие как медитация, дыхательные упражнения или хобби, чтобы снизить уровень стресса и поддерживать эмоциональное равновесие.​

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете обеспечить плавный переход от холодного к теплому сезону и поддерживать здоровье вашей сердечно-сосудистой системы.

Уточнения

Се́рдце (лат. cor, греч. καρδία) — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.

