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7 признаков дефицита железа, о которых вы могли не знать

2:23
Здоровье

Здоровье — наше главное богатство, и профилактика играет ключевую роль в его сохранении. Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) предупреждает о скрытом симптоме на языке, который может указывать на нехватку железа в организме. Кроме того, эксперты выделяют основные признаки анемии и продукты, способные восполнить дефицит важного минерала.

Язык
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Язык

Как распознать нехватку железа

Железо необходимо для выработки эритроцитов — клеток крови, транспортирующих кислород. Когда его уровень снижается, развивается железодефицитная анемия. Основные симптомы этого состояния:

  • хроническая усталость;
  • пониженный уровень энергии;
  • бледность кожи.

Необычные признаки анемии

Помимо классических симптомов, существуют и менее очевидные проявления, связанные с ротовой полостью. NHS выделяет три тревожных сигнала:

  • изменение вкусовых ощущений,
  • частое появление афт во рту,
  • болезненные ощущения в языке.

Если у вас присутствуют эти симптомы, важно обратиться к врачу. Специалист может назначить анализы, чтобы определить причину анемии и подобрать оптимальное лечение.

Диагностика и лечение

При подтверждённом диагнозе железодефицитной анемии чаще всего назначают железосодержащие препараты. Если организм плохо переносит таблетки или они не дают результата, возможны внутривенные инъекции железа.

Какие продукты помогут восполнить дефицит железа

Включение в рацион определённых продуктов может значительно улучшить ситуацию. Наиболее богатые железом продукты:

  • зелёные листовые овощи (кале, водяной кресс);
  • обогащённые железом злаки и хлеб;
  • красное мясо;
  • сухофрукты (курага, чернослив, изюм);
  • бобовые (чечевица, фасоль, горох).

Что следует ограничить

Некоторые продукты мешают усвоению железа. Если у вас дефицит этого элемента, рекомендуется сократить потребление:

  • чая и кофе;
  • молока и молочных продуктов;
  • цельнозерновых злаков с высоким содержанием фитиновой кислоты.

Своевременное выявление симптомов и коррекция питания помогут избежать осложнений, связанных с нехваткой железа.

Уточнения

Анеми́я (греч. αναιμία; от греч. αν — приставка, означающая отрицание и греч. αἷμα — кровь), синоним — малокровие, — патологический клинико-гематологический синдром, который сопровождается уменьшением содержания гемоглобина и эритроцитов в циркулирующей крови и характеризируется нарушением транспорта кислорода и развитием гипоксии.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
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