7 признаков дефицита железа, о которых вы могли не знать

Здоровье — наше главное богатство, и профилактика играет ключевую роль в его сохранении. Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) предупреждает о скрытом симптоме на языке, который может указывать на нехватку железа в организме. Кроме того, эксперты выделяют основные признаки анемии и продукты, способные восполнить дефицит важного минерала.
Железо необходимо для выработки эритроцитов — клеток крови, транспортирующих кислород. Когда его уровень снижается, развивается железодефицитная анемия. Основные симптомы этого состояния:
Помимо классических симптомов, существуют и менее очевидные проявления, связанные с ротовой полостью. NHS выделяет три тревожных сигнала:
Если у вас присутствуют эти симптомы, важно обратиться к врачу. Специалист может назначить анализы, чтобы определить причину анемии и подобрать оптимальное лечение.
При подтверждённом диагнозе железодефицитной анемии чаще всего назначают железосодержащие препараты. Если организм плохо переносит таблетки или они не дают результата, возможны внутривенные инъекции железа.
Включение в рацион определённых продуктов может значительно улучшить ситуацию. Наиболее богатые железом продукты:
Некоторые продукты мешают усвоению железа. Если у вас дефицит этого элемента, рекомендуется сократить потребление:
Своевременное выявление симптомов и коррекция питания помогут избежать осложнений, связанных с нехваткой железа.
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