Прорыв в медицине: искусственное сердце заменяет донорские органы

3:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Австралийский пациент прожил 100 дней с титановым искусственным сердцем BiVACOR, ожидая пересадки от донора. Это стало самым длительным сроком выживания с данной технологией.

Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кардиохирурги выполняют операцию

Прорыв в кардиохирургии

Мужчина, которому немного за 40, перенес операцию в ноябре в больнице St. Vincent's в Сиднее. Ему имплантировали BiVACOR Total Artificial Heart (TAH) — революционное устройство, полностью заменяющее обе желудочки сердца.

В феврале он стал первым пациентом в мире, покинувшим больницу с искусственным сердцем. Оно поддерживало его жизнь до тех пор, пока в марте не нашелся подходящий донор.

Новый этап в трансплантологии

Больница St. Vincent's, Monash University и компания-разработчик BiVACOR заявили, что пациент успешно восстанавливается после пересадки. Успех этой технологии может стать важной альтернативой для пациентов с сердечной недостаточностью, которым необходимо дождаться донора.

Сейчас BiVACOR TAH остается экспериментальной разработкой и пока не допущена к массовому использованию, однако результаты испытаний внушают надежду.

Как работает искусственное сердце BiVACOR

Система основана на уникальном механизме вращающегося ротора, который удерживается магнитами. Она:

полностью заменяет две желудочки сердца,

не содержит клапанов и механических подшипников, предотвращая износ,

эффективно перекачивает кровь в легкие и организм, поддерживая естественную циркуляцию.

История разработки

Технологию разработал австралиец Даниэль Тиммс, основатель BiVACOR. Он посвятил жизнь созданию искусственного сердца после того, как потерял отца из-за сердечной недостаточности.

"Увидеть, как десятилетия работы приносят реальные результаты — это невероятно. Храбрость пациента и его семьи откроет путь для многих людей, которым нужна эта спасительная технология", — отметил Тиммс.

Что говорят эксперты

Профессор Крис Хейвард из Victor Chang Cardiac Research Institute считает, что BiVACOR меняет подход к пересадкам сердца. "В ближайшие 10 лет мы увидим, как искусственные сердца станут жизнеспособной альтернативой для тех, кто не может ждать донора", — заявил он.

По данным 2024 года, в США было проведено 3 500 пересадок сердца, а 4 400 человек остались в листе ожидания. Новая технология способна сократить этот разрыв.

Будущее искусственного сердца

Первая имплантация BiVACOR TAH состоялась в июле 2024 года. Тогда 58-летний пациент прожил с устройством 8 дней, пока не нашелся донор.

Сейчас в клинических испытаниях участвуют четыре пациента, а в ближайшее время программа расширится до 15 человек. Кроме того, Monash University финансирует проект по разработке трех типов искусственных сердечных устройств на сумму 50 миллионов австралийских долларов.

Уточнения

Кардиоло́гия (от др.-греч. καρδία — «сердце» и λόγος — «учение, наука») — обширный раздел медицины, занимающийся изучением сердечно-сосудистой системы человека.

