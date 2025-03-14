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Почки разрушаются молча: 6 привычек, которые убивают ваш главный фильтр

3:00
Здоровье

Почки выполняют жизненно важную функцию — очищают кровь от продуктов обмена, поддерживают баланс жидкости и регулируют артериальное давление. Однако их здоровье может быть под угрозой из-за множества факторов, о которых стоит знать каждому.

Боль в спине у девушки
Фото: https://www.freepik.com by mdjaff
Боль в спине у девушки

Факторы, которые разрушают почки

Сахарный диабет и гипертония

Диабет и высокое кровяное давление — две главные причины хронической болезни почек (ХБП). Они повреждают мелкие сосуды в почках, снижая их способность фильтровать кровь.

Курение

  • Курильщики вдвое чаще страдают от почечной недостаточности. Никотин ухудшает кровообращение и способствует образованию бляшек в сосудах, снижая их эластичность.

Прием токсичных лекарств

  • Нестероидные противовоспалительные препараты (обезболивающие), некоторые антибиотики и противогрибковые средства могут быть нефротоксичными. Перед приемом важно консультироваться с врачом.

Инфекции и мочекаменная болезнь

  • Почечные инфекции, вызванные бактериями (например, E. coli), и мочекаменная болезнь могут вызывать повреждения тканей почек. Низкое потребление жидкости и неправильное питание увеличивают риск образования камней.

Ожирение и малоподвижный образ жизни

  • Лишний вес повышает нагрузку на почки, провоцируя воспалительные процессы и приводя к ХБП. Физическая активность помогает снизить этот риск.

Генетическая предрасположенность

  • Если в семье были случаи почечных заболеваний, риск повышается. Людям из группы риска важно регулярно сдавать анализы.

Как почки молча разрушаются

Проблема в том, что ХБП развивается без выраженных симптомов. Часто болезнь обнаруживается случайно при обследовании. Среди возможных признаков:

  • Утомляемость, слабость.
  • Отеки на лице и ногах.
  • Учащенное мочеиспускание, изменение цвета мочи.
  • Высокое давление, кожный зуд, судороги.

На поздних стадиях могут возникнуть анемия, поражение сердца и костей, потеря аппетита и тошнота.

Как защитить почки

  • Регулярные анализы (моча, креатинин, мочевина).
  • Контроль артериального давления и уровня сахара в крови.
  • Физическая активность и поддержание нормального веса.
  • Ограничение соли, жирной пищи и газированных напитков.
  • Достаточное потребление воды (не менее 1,5-2 литров в день).
  • Отказ от курения и злоупотребления обезболивающими.

Заключение

Хронические болезни почек становятся все более распространенными, особенно среди пожилых людей. Ранняя диагностика и профилактика могут спасти почки и продлить их здоровье на долгие годы.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
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