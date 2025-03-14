Почки разрушаются молча: 6 привычек, которые убивают ваш главный фильтр

Почки выполняют жизненно важную функцию — очищают кровь от продуктов обмена, поддерживают баланс жидкости и регулируют артериальное давление. Однако их здоровье может быть под угрозой из-за множества факторов, о которых стоит знать каждому.
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Факторы, которые разрушают почки
Сахарный диабет и гипертония
Диабет и высокое кровяное давление — две главные причины хронической болезни почек (ХБП). Они повреждают мелкие сосуды в почках, снижая их способность фильтровать кровь.
Курение
Курильщики вдвое чаще страдают от почечной недостаточности. Никотин ухудшает кровообращение и способствует образованию бляшек в сосудах, снижая их эластичность.
Прием токсичных лекарств
Нестероидные противовоспалительные препараты (обезболивающие), некоторые антибиотики и противогрибковые средства могут быть нефротоксичными. Перед приемом важно консультироваться с врачом.
Инфекции и мочекаменная болезнь
Почечные инфекции, вызванные бактериями (например, E. coli), и мочекаменная болезнь могут вызывать повреждения тканей почек. Низкое потребление жидкости и неправильное питание увеличивают риск образования камней.
Ожирение и малоподвижный образ жизни
Лишний вес повышает нагрузку на почки, провоцируя воспалительные процессы и приводя к ХБП. Физическая активность помогает снизить этот риск.
Генетическая предрасположенность
Если в семье были случаи почечных заболеваний, риск повышается. Людям из группы риска важно регулярно сдавать анализы.
Как почки молча разрушаются
Проблема в том, что ХБП развивается без выраженных симптомов. Часто болезнь обнаруживается случайно при обследовании. Среди возможных признаков:
Утомляемость, слабость.
Отеки на лице и ногах.
Учащенное мочеиспускание, изменение цвета мочи.
Высокое давление, кожный зуд, судороги.
На поздних стадиях могут возникнуть анемия, поражение сердца и костей, потеря аппетита и тошнота.
Как защитить почки
Регулярные анализы (моча, креатинин, мочевина).
Контроль артериального давления и уровня сахара в крови.
Физическая активность и поддержание нормального веса.
Ограничение соли, жирной пищи и газированных напитков.
Достаточное потребление воды (не менее 1,5-2 литров в день).
Отказ от курения и злоупотребления обезболивающими.
Заключение
Хронические болезни почек становятся все более распространенными, особенно среди пожилых людей. Ранняя диагностика и профилактика могут спасти почки и продлить их здоровье на долгие годы.
Уточнения
Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.