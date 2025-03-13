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Забудьте о гиперактивности: почему родители детей с СДВГ всё чаще выбирают иглоукалывание

2:20
Здоровье

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — одно из наиболее распространённых нейропсихиатрических расстройств, затрагивающее как детей, так и взрослых. Оно сопровождается невнимательностью, импульсивностью и гиперактивностью, что значительно влияет на повседневную жизнь.

Иглоукалывание
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Иглоукалывание

Обычно лечение включает медикаменты и поведенческую терапию, однако традиционная китайская медицина (ТКМ) предлагает альтернативный подход. В частности, иглоукалывание, как метод балансировки энергетических потоков организма, всё чаще рассматривается как вспомогательная терапия при СДВГ.

Как иглоукалывание может помочь при СДВГ

Согласно ТКМ, энергетический дисбаланс (нарушение циркуляции Ци) может быть связан с симптомами СДВГ. Акупунктурные точки стимулируются тонкими иглами, чтобы восстановить поток энергии, улучшить работу нервной системы и уменьшить тревожность.

Предполагаемые эффекты иглоукалывания

  • Улучшение концентрации.
  • Снижение уровня тревожности и гиперактивности.
  • Стабилизация эмоционального состояния.

Однако научных доказательств эффективности метода пока недостаточно.

Что говорят исследования

  • Рандомизированное исследование изучило электроакупунктуру в сочетании с поведенческой терапией у дошкольников и показало многообещающие результаты.
  • Систематический обзор выявил, что акупунктура может снижать проявления СДВГ у детей и подростков.

Но, ограниченное количество исследований и нехватка стандартизации не позволяют сделать однозначные выводы. Дополнительные исследования необходимы, чтобы подтвердить эффективность и безопасность метода.

Перспективы акупунктуры при СДВГ

Главные проблемы

  • Недостаточное количество качественных клинических исследований.
  • Различие методов акупунктуры в разных исследованиях.
  • Отсутствие единых протоколов лечения.

Будущее:

Если дальнейшие исследования докажут влияние акупунктуры на нейропсихологические механизмы, метод может стать частью комплексного лечения СДВГ — в качестве дополнения к традиционной терапии.

Уточнения

Акупункту́ра (также иглорефлексотерапи́я, рефлексотерапи́я, иглотерапи́я, иглоука́лывание; от лат. acus - игла и лат. punctura (pungo, pungere) - колоть, жалить) — форма альтернативной медицины и ключевой компонент традиционной китайской медицины (ТКМ), в котором тонкие иглы вводятся под кожу.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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