Забудьте о гиперактивности: почему родители детей с СДВГ всё чаще выбирают иглоукалывание

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — одно из наиболее распространённых нейропсихиатрических расстройств, затрагивающее как детей, так и взрослых. Оно сопровождается невнимательностью, импульсивностью и гиперактивностью, что значительно влияет на повседневную жизнь.
Обычно лечение включает медикаменты и поведенческую терапию, однако традиционная китайская медицина (ТКМ) предлагает альтернативный подход. В частности, иглоукалывание, как метод балансировки энергетических потоков организма, всё чаще рассматривается как вспомогательная терапия при СДВГ.
Согласно ТКМ, энергетический дисбаланс (нарушение циркуляции Ци) может быть связан с симптомами СДВГ. Акупунктурные точки стимулируются тонкими иглами, чтобы восстановить поток энергии, улучшить работу нервной системы и уменьшить тревожность.
Однако научных доказательств эффективности метода пока недостаточно.
Но, ограниченное количество исследований и нехватка стандартизации не позволяют сделать однозначные выводы. Дополнительные исследования необходимы, чтобы подтвердить эффективность и безопасность метода.
Если дальнейшие исследования докажут влияние акупунктуры на нейропсихологические механизмы, метод может стать частью комплексного лечения СДВГ — в качестве дополнения к традиционной терапии.
Акупункту́ра (также иглорефлексотерапи́я, рефлексотерапи́я, иглотерапи́я, иглоука́лывание; от лат. acus - игла и лат. punctura (pungo, pungere) - колоть, жалить) — форма альтернативной медицины и ключевой компонент традиционной китайской медицины (ТКМ), в котором тонкие иглы вводятся под кожу.
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