Печень подаёт скрытые сигналы тревоги: как не пропустить начало болезни — вы будете удивлены

2:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-онколог АО "Медицина" Руслан Басанов рассказал, что на начальных стадиях рак печени может не проявлять явных симптомов. Однако по мере роста опухоли могут возникнуть характерные признаки, такие как боль в правом подреберье, снижение массы тела, слабость, тошнота и метеоризм.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тошнота

С развитием болезни могут добавиться желтуха и асцит (накопление жидкости в брюшной полости). На поздних стадиях возможны кровотечения и нарушение функций органов, добавил онколог.

По словам доктора, на первой стадии опухоль ограничена печенью, на второй она может распространяться на сосуды. На третьей стадии рак поражает соседние органы и лимфоузлы, а на четвертой стадии метастазирует в отдаленные органы, что усложняет лечение.

Основные факторы риска включают вирусные гепатиты, цирроз печени, хронический алкоголизм, сахарный диабет, паразитарные инфекции и воздействие токсичных веществ, таких как мышьяк, пишет Газета.Ru, цитируя онколога.

Руслан Басанов рассказал, что диагностика рака печени включает ультразвуковое исследование (УЗИ), компьютерную томографию (КТ), магнитно-резонансную томографию (МРТ) и биопсию. Эти методы помогают точно определить стадию заболевания.

Лечение зависит от стадии рака. На ранних стадиях может быть проведена операция по удалению части печени. На более поздних стадиях применяются радиочастотная абляция, артериальная эмболизация, химиотерапия и лучевая терапия. Эти методы помогают замедлить развитие болезни и улучшить качество жизни пациента.

"Прогноз тоже зависит от стадии. На ранних стадиях пятилетняя выживаемость может превышать 80%, но на поздних стадиях она значительно снижается", — добавил врач.

Уточнения

Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.



Тошнота́ — тягостное ощущение в подложечной области, груди, полости рта и глотке, нередко предшествует рвоте.

