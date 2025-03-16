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Алкоголь и печень: три скрытых риска, о которых мало кто знает

1:10
Здоровье

Алкоголь не одинаково влияет на всех. Почему один человек может пить годами без серьёзных последствий, а у другого быстро развиваются опасные заболевания печени?

похмелье
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
похмелье

Ответ на этот вопрос нашли исследователи из Университета Южной Калифорнии.

Какие факторы повышают риск поражения печени:

  • Диабет - у людей с нарушенным обменом веществ печень хуже справляется с токсинами.

  • Высокое давление - алкоголь дополнительно нагружает сердечно-сосудистую систему, что ухудшает работу печени.

  • Лишний вес - жировая инфильтрация печени усиливает разрушительное действие спиртного.

Главный вывод: если у вас есть хотя бы один из этих факторов, печень страдает сильнее даже при умеренном употреблении алкоголя.

Можно ли уменьшить вред:

  1. Снижайте потребление алкоголя и давайте печени время на восстановление.

  2. Контролируйте вес и уровень сахара в крови.

  3. Пейте больше воды и следите за питанием.

Главное — помнить: даже небольшие дозы алкоголя могут повлиять на здоровье, если есть предрасположенность к заболеваниям печени.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки - напитки, содержащие этиловый спирт.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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