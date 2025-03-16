Алкоголь и печень: три скрытых риска, о которых мало кто знает

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Алкоголь не одинаково влияет на всех. Почему один человек может пить годами без серьёзных последствий, а у другого быстро развиваются опасные заболевания печени?

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain похмелье

Ответ на этот вопрос нашли исследователи из Университета Южной Калифорнии.

Какие факторы повышают риск поражения печени:

Диабет - у людей с нарушенным обменом веществ печень хуже справляется с токсинами.

- у людей с нарушенным обменом веществ печень хуже справляется с токсинами. Высокое давление - алкоголь дополнительно нагружает сердечно-сосудистую систему, что ухудшает работу печени.

- алкоголь дополнительно нагружает сердечно-сосудистую систему, что ухудшает работу печени. Лишний вес - жировая инфильтрация печени усиливает разрушительное действие спиртного.

Главный вывод: если у вас есть хотя бы один из этих факторов, печень страдает сильнее даже при умеренном употреблении алкоголя.

Можно ли уменьшить вред:

Снижайте потребление алкоголя и давайте печени время на восстановление. Контролируйте вес и уровень сахара в крови. Пейте больше воды и следите за питанием.

Главное — помнить: даже небольшие дозы алкоголя могут повлиять на здоровье, если есть предрасположенность к заболеваниям печени.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки - напитки, содержащие этиловый спирт.



