Алкоголь и печень: три скрытых риска, о которых мало кто знает
1:10
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16.03.2025 11:14
Алкоголь не одинаково влияет на всех. Почему один человек может пить годами без серьёзных последствий, а у другого быстро развиваются опасные заболевания печени?
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
похмелье
Ответ на этот вопрос нашли исследователи из Университета Южной Калифорнии.
Какие факторы повышают риск поражения печени:
Диабет - у людей с нарушенным обменом веществ печень хуже справляется с токсинами.
Высокое давление - алкоголь дополнительно нагружает сердечно-сосудистую систему, что ухудшает работу печени.
Лишний вес - жировая инфильтрация печени усиливает разрушительное действие спиртного.
Главный вывод: если у вас есть хотя бы один из этих факторов, печень страдает сильнее даже при умеренном употреблении алкоголя.
Можно ли уменьшить вред:
Снижайте потребление алкоголя и давайте печени время на восстановление.
Контролируйте вес и уровень сахара в крови.
Пейте больше воды и следите за питанием.
Главное — помнить: даже небольшие дозы алкоголя могут повлиять на здоровье, если есть предрасположенность к заболеваниям печени. Уточнения
- напитки, содержащие этиловый спирт. Алкого́льные напи́тки
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Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.