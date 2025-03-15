Кардиолог раскрыл правду: сколько порций красного мяса в неделю смертельно опасно

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, чрезмерное потребление красного мяса — более трёх порций в неделю — значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: commons.wikimedia.org by Biso, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Мясо с рисом

По словам врача, это связано с высоким содержанием насыщенных жиров в красном мясе, особенно жирном. Эти жиры могут повышать уровень холестерина в крови, что способствует образованию атеросклеротических бляшек на стенках сосудов и увеличивает риск ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда и других сердечных проблем, сообщает Газета.Ru.

Диетолог также рекомендует с осторожностью относиться к продуктам из переработанного мяса, таким как сосиски и колбасы. Для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы Гинзбург советует придерживаться сбалансированного рациона, включающего разнообразные продукты, включая красное мясо, но в умеренных количествах.

Помимо красного мяса, вред для сердца могут нанести сахар и продукты с его высоким содержанием, включая мёд и сухофрукты, такие как финики, утверждает диетолог.

"Ещё один продукт, который не рекомендуется употреблять в больших количествах — это чипсы, маргарин, выпечка и всевозможные печенья. В них содержится много масел, включая насыщенные и канцерогенные", — сказал Михаил Гинзбург.

Важно упомянуть, что алкоголь и соль также следует употреблять в умеренных количествах, добавил диетолог.

Уточнения

Красное мясо — мясо млекопитающих и птиц, имеющее красные оттенки из-за наличия белка миоглобина.



Серде́чно-сосу́дистые заболева́ния ССЗ — общее название заболеваний сердца и кровеносных сосудов.

