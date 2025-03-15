Масло не поможет: как на самом деле нужно удалять клеща — запомните, это важно

2:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вы обнаружили присосавшегося клеща, не пытайтесь его раздавить или удалить с помощью масла. Без доступа к воздуху клещ может отрыгнуть содержимое желудка, в котором содержатся патогены, что повышает риск инфицирования. Об этом сообщила Мария Медянцева, врач-педиатр клиники "Будь Здоров" на Сущевском Валу.

Фото: commons.wikimedia.org by Holger Krisp, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Клещ

В этом году из-за ранней весны в Подмосковье наблюдается массовое пробуждение клещей. Эти насекомые являются переносчиками возбудителей различных заболеваний, среди которых наиболее распространены и опасны клещевой энцефалит и боррелиоз.

Врач подчеркнула, что не стоит ждать, пока клещ отпадет сам, или пытаться его обработать маслом или другими средствами. Чем дольше клещ остается в коже, тем выше вероятность заражения. Попытки удалить клеща голыми руками могут закончиться его раздавливанием или отрывом тела от головы с хоботком, пишет Газета.Ru.

"Его можно удалить с помощью специального устройства для удаления клещей (его обычно покупают на масс-маркетах либо в ветеринарных магазинах), нитки или пинцета", — сказала Медянцева.

После удаления клеща обработайте место укуса антисептиком. Если в коже осталась головка клеща, удалите ее пинцетом или иголкой, как обычную занозу. Затем обязательно отвезите клеща в лабораторию для анализа. Если вы не можете удалить клеща самостоятельно, немедленно обратитесь к врачу. Запишитесь на прием к травматологу, который безопасно удалит насекомое и отправит в лабораторию для дальнейшего исследования.

Для профилактики присасывания клещей избегайте посещения мест их обитания в начале сезона, используйте репелленты, регулярно осматривайте одежду и открытые участки кожи, такие как шея и запястья. После возвращения с прогулки на природе тщательно осмотрите одежду и тело, а также попросите кого-то проверить спину и волосистую часть головы. Помните, что личинки клещей очень малы и могут остаться незамеченными на одежде, поэтому рекомендуется стирать вещи в горячей воде, добавила врач.

Уточнения

Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida).



Клещевой энцефалит (весенне-летний клещевой менингоэнцефалит) — природно-очаговая вирусная инфекция, характеризующаяся лихорадкой, интоксикацией и поражением серого вещества головного мозга и/или оболочек головного и спинного мозга (менингит, менингоэнцефалит, энцефаломиелит).

