Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Курила с 13 лет: Дарья Клюкина рассказала, что помогло ей избавиться от зависимости
Амфибия, которая регенерирует любые органы, оказалась на грани исчезновения
Чумаков ошеломлён: Зайцева превзошла саму Селин Дион в шоу Один в один
Как укрепить пресс и ускорить метаболизм всего за 10 минут
Лучше землёй натираться: Гузеева жёстко высмеяла мужчин за 50, ищущих любовь молоденьких
Готовим немясные котлеты, которые влюбляют с первого укуса
Чернота на серебре? Эти методы вернут блеск в два счета
Как снизить шум шипованных шин – простые и эффективные методы
Развод отменяется?: певица Алекса удалила пост о расставании с мужем

Масло не поможет: как на самом деле нужно удалять клеща — запомните, это важно

2:18
Здоровье

Если вы обнаружили присосавшегося клеща, не пытайтесь его раздавить или удалить с помощью масла. Без доступа к воздуху клещ может отрыгнуть содержимое желудка, в котором содержатся патогены, что повышает риск инфицирования. Об этом сообщила Мария Медянцева, врач-педиатр клиники "Будь Здоров" на Сущевском Валу.

Клещ
Фото: commons.wikimedia.org by Holger Krisp, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клещ

В этом году из-за ранней весны в Подмосковье наблюдается массовое пробуждение клещей. Эти насекомые являются переносчиками возбудителей различных заболеваний, среди которых наиболее распространены и опасны клещевой энцефалит и боррелиоз.

Врач подчеркнула, что не стоит ждать, пока клещ отпадет сам, или пытаться его обработать маслом или другими средствами. Чем дольше клещ остается в коже, тем выше вероятность заражения. Попытки удалить клеща голыми руками могут закончиться его раздавливанием или отрывом тела от головы с хоботком, пишет Газета.Ru.

"Его можно удалить с помощью специального устройства для удаления клещей (его обычно покупают на масс-маркетах либо в ветеринарных магазинах), нитки или пинцета", — сказала Медянцева.

После удаления клеща обработайте место укуса антисептиком. Если в коже осталась головка клеща, удалите ее пинцетом или иголкой, как обычную занозу. Затем обязательно отвезите клеща в лабораторию для анализа. Если вы не можете удалить клеща самостоятельно, немедленно обратитесь к врачу. Запишитесь на прием к травматологу, который безопасно удалит насекомое и отправит в лабораторию для дальнейшего исследования.

Для профилактики присасывания клещей избегайте посещения мест их обитания в начале сезона, используйте репелленты, регулярно осматривайте одежду и открытые участки кожи, такие как шея и запястья. После возвращения с прогулки на природе тщательно осмотрите одежду и тело, а также попросите кого-то проверить спину и волосистую часть головы. Помните, что личинки клещей очень малы и могут остаться незамеченными на одежде, поэтому рекомендуется стирать вещи в горячей воде, добавила врач.

Уточнения

Клещи́ (лат  Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida).

Клещевой энцефалит (весенне-летний клещевой менингоэнцефалит) — природно-очаговая вирусная инфекция, характеризующаяся лихорадкой, интоксикацией и поражением серого вещества головного мозга и/или оболочек головного и спинного мозга (менингит, менингоэнцефалит, энцефаломиелит).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Обсудить
Сейчас читают
Как отвадить кота от грядок? Простой, но действенный метод
Домашние животные
Как отвадить кота от грядок? Простой, но действенный метод Аудио 
Дальше только вперед — подразделения ВС РФ вышли за госграницу в Сумскую область
Военные новости
Дальше только вперед — подразделения ВС РФ вышли за госграницу в Сумскую область Аудио 
Слизни атакуют сад? Один простой способ решит проблему раз и навсегда
Садоводство, цветоводство
Слизни атакуют сад? Один простой способ решит проблему раз и навсегда Аудио 
Популярное
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок

Европа ускоряет дедолларизацию и ограничивает использование доллара. Какие страны уже приняли меры, и что это значит для мировой экономики?

Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Хитрый трюк водителей раскрыт: почему глушение двигателя при остановке ГАИ может привести к проблемам
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Русский козырь. Су-35 стал неприятной неожиданностью для Запада Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Автохамы и их кара: как дворники превратились в новый способ уличного возмездия
Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение
Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение
Последние материалы
Амфибия, которая регенерирует любые органы, оказалась на грани исчезновения
Чумаков ошеломлён: Зайцева превзошла саму Селин Дион в шоу Один в один
Русский козырь. Су-35 стал неприятной неожиданностью для Запада
Как укрепить пресс и ускорить метаболизм всего за 10 минут
Лучше землёй натираться: Гузеева жёстко высмеяла мужчин за 50, ищущих любовь молоденьких
Готовим немясные котлеты, которые влюбляют с первого укуса
Чернота на серебре? Эти методы вернут блеск в два счета
Как снизить шум шипованных шин – простые и эффективные методы
Развод отменяется?: певица Алекса удалила пост о расставании с мужем
Фантастический организм в Париже: разбираемся с феноменом "капли"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.