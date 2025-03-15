Ешьте яйца каждый день, и вот что изменится с вашим телом

Яйца - привычный продукт, но знаете ли вы, что они могут продлить жизнь и даже улучшить память? Новое исследование Университета Сиднея шокировало учёных: ежедневное потребление яиц снижает риск инфаркта на 18%.
Фото: flickr.com by Michael Matuzak, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Яйца
Но не все так однозначно! Для людей с повышенным холестерином избыток яиц может быть вреден. Где же золотая середина?
Что происходит, если есть яйца каждый день:
Сердце скажет спасибо: лецитин в яйцах защищает сосуды.
Память становится крепче: холин замедляет возрастное ухудшение когнитивных функций.
Иммунитет укрепляется: селен и витамин D поддерживают защитные силы организма.
Протеиновый заряд: одно яйцо содержит 6 граммов белка — идеальный перекус для мышц.
Но есть нюансы:
Если у вас высокий холестерин, ограничьтесь 3-4 яйцами в неделю.
Оптимальная норма для здорового человека — 1-2 яйца в день.
Главное — сбалансированное питание: яйца полезны только в сочетании с другими продуктами.
Так что если вам нравится начинать утро с омлета, поздравляем: вы делаете ставку на долгую и активную жизнь!
Уточнения
Холестери́н - органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.