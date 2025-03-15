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Ешьте яйца каждый день, и вот что изменится с вашим телом

1:17
Здоровье

Яйца - привычный продукт, но знаете ли вы, что они могут продлить жизнь и даже улучшить память? Новое исследование Университета Сиднея шокировало учёных: ежедневное потребление яиц снижает риск инфаркта на 18%.

Яйца
Фото: flickr.com by Michael Matuzak, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Яйца

Но не все так однозначно! Для людей с повышенным холестерином избыток яиц может быть вреден. Где же золотая середина?

Что происходит, если есть яйца каждый день:

  1. Сердце скажет спасибо: лецитин в яйцах защищает сосуды.

  2. Память становится крепче: холин замедляет возрастное ухудшение когнитивных функций.

  3. Иммунитет укрепляется: селен и витамин D поддерживают защитные силы организма.

  4. Протеиновый заряд: одно яйцо содержит 6 граммов белка — идеальный перекус для мышц.

Но есть нюансы:

  • Если у вас высокий холестерин, ограничьтесь 3-4 яйцами в неделю.

  • Оптимальная норма для здорового человека — 1-2 яйца в день.

  • Главное — сбалансированное питание: яйца полезны только в сочетании с другими продуктами.

Так что если вам нравится начинать утро с омлета, поздравляем: вы делаете ставку на долгую и активную жизнь!

Уточнения

Холестери́н - органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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