Ешьте яйца каждый день, и вот что изменится с вашим телом

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Яйца - привычный продукт, но знаете ли вы, что они могут продлить жизнь и даже улучшить память? Новое исследование Университета Сиднея шокировало учёных: ежедневное потребление яиц снижает риск инфаркта на 18%.

Фото: flickr.com by Michael Matuzak, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Яйца

Но не все так однозначно! Для людей с повышенным холестерином избыток яиц может быть вреден. Где же золотая середина?

Что происходит, если есть яйца каждый день:

Сердце скажет спасибо: лецитин в яйцах защищает сосуды. Память становится крепче: холин замедляет возрастное ухудшение когнитивных функций. Иммунитет укрепляется: селен и витамин D поддерживают защитные силы организма. Протеиновый заряд: одно яйцо содержит 6 граммов белка — идеальный перекус для мышц.

Но есть нюансы:

Если у вас высокий холестерин, ограничьтесь 3-4 яйцами в неделю.

Оптимальная норма для здорового человека — 1-2 яйца в день.

Главное — сбалансированное питание: яйца полезны только в сочетании с другими продуктами.

Так что если вам нравится начинать утро с омлета, поздравляем: вы делаете ставку на долгую и активную жизнь!

Уточнения

Холестери́н - органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

