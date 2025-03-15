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Магнитные бури не дадут вам спокойно жить две недели – но эти советы помогут

1:38
Здоровье

Мартовские магнитные бури — настоящая проверка на прочность для метеочувствительных людей. Чтобы избежать скачков давления, головной боли и усталости, придётся внести небольшие изменения в свой образ жизни. Врач Ольга Чиркова рассказала, как минимизировать влияние солнечных вспышек без таблеток и стресса.

Шум в ушах и голове
Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шум в ушах и голове

Что делать, чтобы чувствовать себя лучше:

  • Спать не меньше 7-8 часов
    Хроническое недосыпание усиливает влияние бурь на организм. Отправляйтесь в кровать раньше и исключите гаджеты перед сном.

  • Забыть о кофе и энергетиках
    Кофеин и тонизирующие напитки нагружают сосуды, что при резких скачках давления может ухудшить самочувствие.

  • Пить травяные чаи
    Ромашка, мята и мелисса успокаивают нервную систему и помогают снизить влияние магнитных бурь.

  • Не перегружать желудок
    Жирная и калорийная пища ухудшает кровообращение, что делает сосуды уязвимее. Лёгкая пища, богатая клетчаткой, поможет пережить этот период легче.

  • Чаще бывать на свежем воздухе
    Короткие прогулки улучшают насыщение кислородом, а лёгкие физические упражнения помогают снять напряжение.

  • Контрастные ванночки для рук и ног
    Они стимулируют сосудистый тонус, помогая организму адаптироваться к колебаниям магнитного поля.

Что важно запомнить:

Солнечные бури — не приговор! Если соблюдать простые правила, ваше самочувствие не будет зависеть от вспышек на Солнце.

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря - возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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