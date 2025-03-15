Магнитные бури не дадут вам спокойно жить две недели – но эти советы помогут

Мартовские магнитные бури — настоящая проверка на прочность для метеочувствительных людей. Чтобы избежать скачков давления, головной боли и усталости, придётся внести небольшие изменения в свой образ жизни. Врач Ольга Чиркова рассказала, как минимизировать влияние солнечных вспышек без таблеток и стресса.
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Шум в ушах и голове
Что делать, чтобы чувствовать себя лучше:
Спать не меньше 7-8 часов Хроническое недосыпание усиливает влияние бурь на организм. Отправляйтесь в кровать раньше и исключите гаджеты перед сном.
Забыть о кофе и энергетиках Кофеин и тонизирующие напитки нагружают сосуды, что при резких скачках давления может ухудшить самочувствие.
Пить травяные чаи Ромашка, мята и мелисса успокаивают нервную систему и помогают снизить влияние магнитных бурь.
Не перегружать желудок Жирная и калорийная пища ухудшает кровообращение, что делает сосуды уязвимее. Лёгкая пища, богатая клетчаткой, поможет пережить этот период легче.
Чаще бывать на свежем воздухе Короткие прогулки улучшают насыщение кислородом, а лёгкие физические упражнения помогают снять напряжение.
Контрастные ванночки для рук и ног Они стимулируют сосудистый тонус, помогая организму адаптироваться к колебаниям магнитного поля.
Что важно запомнить:
Солнечные бури — не приговор! Если соблюдать простые правила, ваше самочувствие не будет зависеть от вспышек на Солнце.
Уточнения
Геомагни́тная бу́ря - возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.