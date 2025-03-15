Магнитные бури не дадут вам спокойно жить две недели – но эти советы помогут

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мартовские магнитные бури — настоящая проверка на прочность для метеочувствительных людей. Чтобы избежать скачков давления, головной боли и усталости, придётся внести небольшие изменения в свой образ жизни. Врач Ольга Чиркова рассказала, как минимизировать влияние солнечных вспышек без таблеток и стресса.

Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шум в ушах и голове

Что делать, чтобы чувствовать себя лучше:

Спать не меньше 7-8 часов

Хроническое недосыпание усиливает влияние бурь на организм. Отправляйтесь в кровать раньше и исключите гаджеты перед сном.

Хроническое недосыпание усиливает влияние бурь на организм. Отправляйтесь в кровать раньше и исключите гаджеты перед сном. Забыть о кофе и энергетиках

Кофеин и тонизирующие напитки нагружают сосуды, что при резких скачках давления может ухудшить самочувствие.

Кофеин и тонизирующие напитки нагружают сосуды, что при резких скачках давления может ухудшить самочувствие. Пить травяные чаи

Ромашка, мята и мелисса успокаивают нервную систему и помогают снизить влияние магнитных бурь.

Ромашка, мята и мелисса успокаивают нервную систему и помогают снизить влияние магнитных бурь. Не перегружать желудок

Жирная и калорийная пища ухудшает кровообращение, что делает сосуды уязвимее. Лёгкая пища, богатая клетчаткой, поможет пережить этот период легче.

Жирная и калорийная пища ухудшает кровообращение, что делает сосуды уязвимее. Лёгкая пища, богатая клетчаткой, поможет пережить этот период легче. Чаще бывать на свежем воздухе

Короткие прогулки улучшают насыщение кислородом, а лёгкие физические упражнения помогают снять напряжение.

Короткие прогулки улучшают насыщение кислородом, а лёгкие физические упражнения помогают снять напряжение. Контрастные ванночки для рук и ног

Они стимулируют сосудистый тонус, помогая организму адаптироваться к колебаниям магнитного поля.

Что важно запомнить:

Солнечные бури — не приговор! Если соблюдать простые правила, ваше самочувствие не будет зависеть от вспышек на Солнце.

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря - возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.



