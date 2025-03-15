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Как часто стирать постельное белье, чтобы не просыпаться с прыщами и зудом: ответ вас удивит!

1:11
Здоровье

Вы, скорее всего, стираете простыни раз в две недели и считаете, что этого достаточно? Тогда приготовьтесь к неприятному сюрпризу.

Современная спальня
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Современная спальня

За 7 дней на вашей постели накапливается пот, кожное сало, пыль, бактерии и пылевые клещи. Особенно страдает наволочка: остатки косметики и жир с кожи буквально превращают её в инкубатор для прыщей.

Как часто стирать, чтобы избежать проблем

  • Наволочки - каждые 3-4 дня (особенно если у вас проблемная кожа).

  • Простыни и пододеяльники - раз в 7-10 дней, если вы спите в пижаме.

  • Если любите спать без одежды - меняйте бельё раз в 5-7 дней.

Летом и в жару — ещё чаще!

Дополнительные правила гигиены:

  • Стирайте при 60°C, чтобы убить клещей и бактерии.

  • Если ткань деликатная, используйте антиаллергенные средства.

  • Матрас и одеяло очищайте раз в 3-6 месяцев — в них тоже живут пылевые клещи.

Попробуйте этот график стирки всего месяц — и заметите, как чистая кожа и крепкий сон станут нормой!

Уточнения

Пылевы́е клещи́ - синантропные клещи из класса паукообразных.

Автор Дмитрий Тезнев
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