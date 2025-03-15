Как часто стирать постельное белье, чтобы не просыпаться с прыщами и зудом: ответ вас удивит!

Вы, скорее всего, стираете простыни раз в две недели и считаете, что этого достаточно? Тогда приготовьтесь к неприятному сюрпризу.
За 7 дней на вашей постели накапливается пот, кожное сало, пыль, бактерии и пылевые клещи. Особенно страдает наволочка: остатки косметики и жир с кожи буквально превращают её в инкубатор для прыщей.
Летом и в жару — ещё чаще!
Дополнительные правила гигиены:
Попробуйте этот график стирки всего месяц — и заметите, как чистая кожа и крепкий сон станут нормой!
Пылевы́е клещи́ - синантропные клещи из класса паукообразных.
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