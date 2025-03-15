Модный напиток с алоэ: стоит ли верить в его чудо-эффект

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Считаете, что напитки с алоэ — это полезный суперфуд, улучшающий пищеварение и укрепляющий иммунитет?

Фото: creativecommons.org by Silvia Agrasar is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en Алоэ

Врач Мария Жарова поставила точку в этом вопросе: их польза сильно преувеличена.

Давайте разберёмся, действительно ли стоит тратить деньги на модные лимонады с алоэ.

Алоэ в напитках: что на самом деле в составе

Витамины и полисахариды — но в микродозах

Алоэ вера действительно содержит витамины, аминокислоты и антиоксиданты, но их концентрация в напитках мизерна.

Алоэ вера действительно содержит витамины, аминокислоты и антиоксиданты, но их концентрация в напитках мизерна. Добавки важнее, чем сам алоэ

Большинство исследований, подтверждающих пользу алоэ для ЖКТ, касаются стандартизированных экстрактов, а не промышленных лимонадов, щедро сдобренных сахаром и консервантами.

Большинство исследований, подтверждающих пользу алоэ для ЖКТ, касаются стандартизированных экстрактов, а не промышленных лимонадов, щедро сдобренных сахаром и консервантами. Вкусный, но бесполезный

Такие напитки скорее разнообразят рацион, чем принесут реальную пользу.

Стоит ли их пить:

Как освежающий лимонад — да.

Как средство для здоровья — вряд ли.

Вывод: хотите реальную пользу? Лучше ешьте свежие овощи и ягоды, чем пить "суперфуды" из магазина.

Уточнения

Ало́э - род суккулентных растений семейства Асфоделовые подсемейства Асфоделовые.

