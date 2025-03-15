Модный напиток с алоэ: стоит ли верить в его чудо-эффект

Считаете, что напитки с алоэ — это полезный суперфуд, улучшающий пищеварение и укрепляющий иммунитет?
Фото: creativecommons.org by Silvia Agrasar is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
Алоэ
Врач Мария Жарова поставила точку в этом вопросе: их польза сильно преувеличена.
Давайте разберёмся, действительно ли стоит тратить деньги на модные лимонады с алоэ.
Алоэ в напитках: что на самом деле в составе
Витамины и полисахариды — но в микродозах Алоэ вера действительно содержит витамины, аминокислоты и антиоксиданты, но их концентрация в напитках мизерна.
Добавки важнее, чем сам алоэ Большинство исследований, подтверждающих пользу алоэ для ЖКТ, касаются стандартизированных экстрактов, а не промышленных лимонадов, щедро сдобренных сахаром и консервантами.
Вкусный, но бесполезный Такие напитки скорее разнообразят рацион, чем принесут реальную пользу.
Стоит ли их пить:
Как освежающий лимонад — да.
Как средство для здоровья — вряд ли.
Вывод: хотите реальную пользу? Лучше ешьте свежие овощи и ягоды, чем пить "суперфуды" из магазина.
Уточнения
Ало́э - род суккулентных растений семейства Асфоделовые подсемейства Асфоделовые.
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.