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Модный напиток с алоэ: стоит ли верить в его чудо-эффект

1:08
Здоровье

Считаете, что напитки с алоэ — это полезный суперфуд, улучшающий пищеварение и укрепляющий иммунитет?

Алоэ
Фото: creativecommons.org by Silvia Agrasar is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
Алоэ

Врач Мария Жарова поставила точку в этом вопросе: их польза сильно преувеличена.

Давайте разберёмся, действительно ли стоит тратить деньги на модные лимонады с алоэ.

Алоэ в напитках: что на самом деле в составе

  • Витамины и полисахариды — но в микродозах
    Алоэ вера действительно содержит витамины, аминокислоты и антиоксиданты, но их концентрация в напитках мизерна.

  • Добавки важнее, чем сам алоэ
    Большинство исследований, подтверждающих пользу алоэ для ЖКТ, касаются стандартизированных экстрактов, а не промышленных лимонадов, щедро сдобренных сахаром и консервантами.

  • Вкусный, но бесполезный
    Такие напитки скорее разнообразят рацион, чем принесут реальную пользу.

Стоит ли их пить:

  • Как освежающий лимонад — да.
  • Как средство для здоровья — вряд ли.

Вывод: хотите реальную пользу? Лучше ешьте свежие овощи и ягоды, чем пить "суперфуды" из магазина.

Уточнения

Ало́э - род суккулентных растений семейства Асфоделовые подсемейства Асфоделовые.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
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