Ваше тело разрисовано невидимыми линиями: тайна, о которой молчит наука

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы не поверите, но у вас есть невидимые полосы! Загадка, которую наука разгадывала 100 лет

Фото: freepik.com is licensed under public domain Двойной подбородок

Каждый человек похож на зебру — только его полосы невидимы

Звучит странно? Альфред Блашко ещё в 1901 году заметил, что на коже людей есть линии, которые невозможно увидеть просто так. Их можно разглядеть только при определённых заболеваниях — и тогда они появляются, словно татуировка, оставленная природой.

Что это за загадочные полосы

Линии Блашко - это особый кожный рисунок, появляющийся у всех ещё в утробе матери. Видимыми они становятся, если что-то идёт не так: например, при опоясывающем лишае или редких генетических синдромах. Это не морщины и не складки — они вообще не совпадают с обычными линиями кожи. Они расположены у каждого человека одинаково, хотя увидеть их можно только в ультрафиолете или при кожных заболеваниях.

Почему у людей "скрытые полосы"

Вся кожа человека состоит из клеток разного происхождения — это называется кожный мозаицизм. Пока эмбрион растёт, эти клетки распределяются по телу по уникальному узору. Когда кожа повреждается из-за вирусов или генетических мутаций, именно эти линии становятся видимыми.

Как можно увидеть свои полосы:

Если вы здоровы — никак. Но в редких случаях:

Линии могут проступить при некоторых дерматозах.

Они становятся заметны при определённом освещении, например, в ультрафиолете.

Учёные используют специальные методы визуализации, чтобы их изучать.

Ваше тело скрывает больше тайн, чем кажется! Даже то, что нельзя увидеть, влияет на вас больше, чем вы думаете.

Уточнения

Ко́жа - наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

