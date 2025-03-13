Включите в меню — эта доступная рыба полезнее дорогого лосося

Рыба должна быть в рационе каждого, независимо от возраста и состояния здоровья. Она содержит важнейшие микроэлементы, такие как фосфор и селен, а также омега-3 жирные кислоты, которые необходимы для работы сердца, сосудов и мозга. Однако не все виды рыб одинаково полезны. Какие же стоит есть весной, чтобы получить максимум пользы?
Весной особенно важно включить в рацион горбушу. Это одна из самых доступных рыб из семейства лососевых, но при этом она богата ценными веществами, необходимыми для поддержания здоровья.
Чтобы сохранить все полезные вещества, лучше всего:
Помимо горбуши, в рационе обязательно должны быть:
Добавьте эти виды рыбы в свое меню хотя бы 2 раза в неделю, и организм скажет вам спасибо!
Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.
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