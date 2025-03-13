Включите в меню — эта доступная рыба полезнее дорогого лосося

Рыба должна быть в рационе каждого, независимо от возраста и состояния здоровья. Она содержит важнейшие микроэлементы, такие как фосфор и селен, а также омега-3 жирные кислоты, которые необходимы для работы сердца, сосудов и мозга. Однако не все виды рыб одинаково полезны. Какие же стоит есть весной, чтобы получить максимум пользы?

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Приготовлен рыбы

Какая рыба нужна весной?

Весной особенно важно включить в рацион горбушу. Это одна из самых доступных рыб из семейства лососевых, но при этом она богата ценными веществами, необходимыми для поддержания здоровья.

Чем полезна горбуша?

Фосфор — укрепляет кости, зубы и поддерживает работу нервной системы. Селен — мощный антиоксидант, замедляющий старение клеток и укрепляющий иммунитет. Омега-3 жирные кислоты — регулируют уровень холестерина и улучшают состояние сердечно-сосудистой системы. Витамины группы B — необходимы для обмена веществ и энергии. Белок — поддерживает мышцы и помогает восстанавливаться организму. Йод — важен для работы щитовидной железы и здоровья мозга.

Как готовить горбушу?

Чтобы сохранить все полезные вещества, лучше всего:

Запечь с овощами — так она останется сочной и сохранит максимум витаминов.

— так она останется сочной и сохранит максимум витаминов. Потушить в сливочном соусе — придаст мягкий вкус и нежную текстуру.

— придаст мягкий вкус и нежную текстуру. Отварить — легкий диетический вариант без лишних жиров.

Какие еще виды рыбы стоит есть?

Помимо горбуши, в рационе обязательно должны быть:

Скумбрия и сельдь — источники полезных жиров и белка.

— источники полезных жиров и белка. Форель — насыщена витаминами и микроэлементами.

— насыщена витаминами и микроэлементами. Треска — диетическая рыба с нежным вкусом.

Добавьте эти виды рыбы в свое меню хотя бы 2 раза в неделю, и организм скажет вам спасибо!

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

