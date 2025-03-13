Пейте этот чай по утрам — вес начнет уходить сам по себе

2:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чай издавна считается не только приятным напитком, но и средством, которое может улучшить самочувствие. Некоторые его виды помогают ускорить обмен веществ, бороться с воспалениями и даже способствуют снижению веса. Какие чаи действительно работают, а какие — просто приятное дополнение к рациону?

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ чай

Почему чай помогает худеть?

Травяные настои и отвары содержат активные вещества, которые могут повлиять на организм. Например, зеленый чай богат полифенолами, ускоряющими метаболизм, а хвощ известен своим мочегонным эффектом. Имбирный и гибискусовый чаи обладают противовоспалительными свойствами, которые могут уменьшать задержку жидкости и способствовать избавлению от лишних килограммов.

"Противовоспалительные препараты, такие как гибискус и имбирь, уменьшают воспалительные процессы, которые могут быть связаны с накоплением жира и задержкой жидкости", — объясняет диетолог.

Лучшие чаи для похудения

Чай из хвоща

Обладает мощным мочегонным эффектом, помогая организму быстрее избавляться от лишней жидкости. Для приготовления достаточно заварить столовую ложку сухой травы в 250 мл кипятка, настоять 5-10 минут и процедить. Зеленый чай

Этот напиток ускоряет метаболизм и помогает расщеплять жиры. Заварите чайную ложку листьев или один пакетик в 250 мл горячей воды (но не кипятка) на 3-5 минут. Имбирный чай

Имбирь стимулирует кровообращение и способствует термогенезу — процессу сжигания калорий. Для приготовления нужно нарезать 1-2 ломтика свежего корня, залить стаканом воды и варить 5-10 минут. Чай из гибискуса

Благодаря высокому содержанию антиоксидантов и мочегонных компонентов гибискус помогает бороться с отеками и улучшает пищеварение. Для приготовления нужно залить столовую ложку сушеных цветков стаканом кипятка и настоять несколько минут.

Что важно учитывать?

Несмотря на полезные свойства, один лишь чай не сделает вас стройнее. Для эффективного похудения необходимо придерживаться сбалансированного питания и вести активный образ жизни. "Чай должен сочетаться с правильным питанием и регулярной физической активностью, иначе эффект будет минимальным", — подчеркивает эксперт.

Некоторые чаи действительно могут стать полезным дополнением к рациону. Они помогут ускорить метаболизм, вывести лишнюю жидкость и улучшить самочувствие. Однако без комплексного подхода — правильного питания и физической активности — рассчитывать на чудесный эффект не стоит.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

