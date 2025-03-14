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Грибы — новый суперфуд: но какие из них действительно полезны, а какие просто вкусная иллюзия

3:58
Здоровье

Грибы — это настоящие чемпионы природы: вкусные, универсальные и невероятно полезные. Их можно жарить, запекать, добавлять в супы и даже смешивать в смузи (да, это тоже вариант!). При этом они низкокалорийны, не содержат жиров, холестерина, глютена и практически не имеют натрия.

Шампиньоны запеченные
Фото: Designed by Freepik by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шампиньоны запеченные

Но их польза на этом не заканчивается. Многие грибы богаты бета-глюканами (натуральными волокнами, поддерживающими иммунитет и здоровье сердца) и эрготионеином (сильным антиоксидантом).

Прежде чем отправляться на грибную охоту (лучше не стоит — многие грибы ядовиты), давайте разберёмся, какие грибы самые полезные и почему они заслуживают места в вашем холодильнике.

1. Шиитаке: защитники иммунитета

Эти ароматные грибы с мясистой текстурой богаты витаминами группы B, особенно B6, что делает их отличным средством для поддержания энергии и иммунной системы. Они также содержат большое количество бета-глюканов, укрепляющих защитные силы организма.

Как готовить: Обжарьте с соевым соусом, чесноком и кунжутным маслом для насыщенного умами-вкуса или запеките до хрустящей корочки — получится полезный перекус.

2. Кремини: антиоксидантный заряд

Кремини, или молодые шампиньоны, богаты селеном — микроэлементом, который поддерживает иммунитет, здоровье щитовидной железы и защищает клетки от окислительного стресса.

Как готовить: Обжарьте с оливковым маслом и травами, запекайте, добавляйте в супы, салаты или омлеты. Их насыщенный вкус делает любое блюдо ароматнее.

3. Портобелло: грибы для здоровья кишечника

Эти крупные грибы — старшие братья кремини. Они содержат много клетчатки и эрготионеин, который снижает воспаление и поддерживает здоровье кишечника и мозга.

Как готовить: Замаринуйте и обжарьте на гриле в качестве замены мясу для веганского бургера или нарежьте и добавьте в мексиканские фахитас.

4. Золотые вёшенки: борцы с раком

Золотые вёшенки не только красивы, но и содержат соединения с потенциальными противораковыми свойствами. Кроме того, они являются чемпионами по содержанию эрготионеина, что делает их отличным источником антиоксидантов.

Как готовить: Обжарьте на сковороде, чтобы раскрыть их ореховый вкус, или приготовьте в темпуре для хрустящей и полезной закуски.

5. Шампиньоны: природный источник витамина D

Эти привычные грибы — один из немногих продуктов, которые естественно содержат витамин D (особенно если они подвергались воздействию ультрафиолета). Они также богаты рибофлавином, ниацином, пантотеновой кислотой и медью.

Как готовить: Добавляйте в омлеты, соусы, супы или просто кладите сырыми в салаты.

6. Ежовик гребенчатый (грива льва): грибы для мозга

Эти необычные на вид грибы обладают мощным действием для улучшения когнитивных функций. Они стимулируют выработку фактора роста нервов (NGF), что помогает поддерживать здоровье мозга и даже может защищать от нейродегенеративных заболеваний.

Как готовить: Обжарьте с маслом и чесноком — получится блюдо, напоминающее крабовое мясо. Добавляйте в супы, пасту или даже тако.

От шиитаке для иммунитета до богатых селеном кремини — грибы не просто вкусное дополнение к рациону, а натуральный источник здоровья. Они укрепляют иммунитет, поддерживают мозг и кишечник, а благодаря их универсальности в кулинарии блюда с грибами никогда не наскучат!

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ. 

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Специалист Смитиенко Анна
Врач-терапевт, пульмонолог
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