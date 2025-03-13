Крем от прыщей, который может вас удивить: что скрывают популярные бренды

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Здоровье » Красота

Лаборатория Valisure провела анализ 175 продуктов, предназначенных для борьбы с акне. Из них 99 содержали бензоил пероксид (БП), а остальные 76 — другие активные вещества, включая салициловую кислоту и адапален. Интересно, что во всех продуктах без БП уровень бензола не превышал 2 ppm, либо его вовсе не обнаружили. Однако 94 из 99 средств с БП содержали бензол даже без дополнительного нагрева.

Акне
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Акне

В связи с этим лаборатория призывает FDA временно изъять такие продукты с рынка для дальнейшего расследования.

Что такое бензоил пероксид и где его используют

Бензоил пероксид — одно из самых распространённых средств для лечения акне. В России он представлен в препаратах "Базирон" (2,5% и 5%) и "Эффезел" (БП + адапален). Однако в Евросоюзе и странах Таможенного союза его использование в косметике ограничено — максимум 0,7% в профессиональных продуктах для ухода за искусственными ногтями. Несмотря на это, на российском рынке встречаются косметические средства с БП, особенно от зарубежных брендов, что поднимает вопросы о легальности их сертификации.

В США FDA разрешает содержание БП в продуктах от 2,5% до 10%, причём средства с ним считаются лекарственными препаратами, а не косметикой.

Может ли БП вызывать рак

Бензол, обнаруженный в средствах с БП, классифицируется Международным агентством по изучению рака (МАИР) как канцероген группы 1. Это означает, что его вредность для человека доказана. Однако важно понимать, что канцерогенный эффект зависит от дозы, длительности и способа воздействия.

Бензол встречается повсюду: его используют в бензине для повышения октанового числа, в растворителях, красках, клеях, производстве каучука и даже в некоторых компонентах лекарств и косметики. В косметике допустимо наличие производных нефти и газа, если содержание бензола не превышает 0,1%. В США FDA устанавливает ограничение в 2 ppm на конечный продукт.

Разбираем исследование Valisure

Лаборатория измерила уровень бензола в продуктах с БП и выявила его присутствие в 94 из 99 образцов без каких-либо дополнительных условий. Затем эти продукты подвергли нагреванию до 37°C, 50°C и 70°C в течение нескольких недель. После этого уровень бензола в них резко вырос, достигая от 114 ppm до 1761 ppm — значительно выше допустимого порога.

Стоит отметить, что в реальной жизни косметику и лекарства редко подвергают таким температурам. Исключение — если оставить средство в машине под солнцем или взять его на пляж.

Также вызывает вопросы взаимосвязь между концентрацией БП и уровнем бензола. Например, крем Walgreens с 10% БП показал 114 ppm бензола, тогда как Proactiv с 2,5% БП — 1761 ppm. Такой разброс трудно объяснить с точки зрения химии.

Насколько это опасно для кожи

Бензол — летучее вещество, а его проникновение через неповреждённую кожу ограничено. В исследовании упоминается, что 99,9% бензола испаряется ещё до того, как впитается в кожу. Однако длительный контакт с бензолом увеличивает риск его накопления в организме.

Исследования показывают, что при ежедневном использовании очищающих средств с 1 ppm бензола в течение 40 лет риск развития лейкемии может увеличиться на 42%. Однако это не означает, что рак разовьётся с 100% вероятностью.

На самом деле, воздействие бензола через вдыхание может быть куда более значительным. Он содержится в выхлопных газах, табачном дыме, парах топлива на заправке и даже в воздухе мегаполисов.

Стоит ли паниковать

Если эта новость вас беспокоит, можно временно отказаться от средств с БП. Однако важно помнить, что токсикология — сложная наука, и выводы нужно делать на основе долгосрочных исследований, а не единичных испытаний.

Пока FDA не вынесло официального решения по поводу исследования Valisure. В научной среде уже давно обсуждают способы стабилизации БП, чтобы минимизировать его разложение на бензол. Так что эта проблема не нова, но требует дальнейшего изучения.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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