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Недосып и инфекции: как ночные смены подрывают иммунитет

2:06
Здоровье

Можно ли недосыпание считать безобидной привычкой? Новое исследование показывает, что нехватка сна и ночные смены существенно увеличивают риск распространённых инфекций. Эти выводы опубликованы в журнале Chronobiology International.

Усталость
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Усталость

Как проводилось исследование

Учёные проанализировали данные 1 335 норвежских медсестёр и медбратьев, собранные в 2018 году. Большинство участников (90,4%) составляли женщины, средний возраст которых был 41,9 года.

Как влияет нехватка сна

Исследование выявило чёткую связь между недосыпанием, ночной работой и повышенной предрасположенностью к инфекциям. Оказалось, что:

  • Медработники с умеренным дефицитом сна (от 1 до 120 минут) на 33% чаще болели простудой.
  • При тяжёлом недосыпе (более 2 часов) риск заболевания простудой удваивался.
  • Вероятность развития пневмонии или бронхита возрастала на 129% при умеренном недосыпе и на 288% — при сильном.
  • Также увеличивался риск гайморита и желудочно-кишечных инфекций.

Влияет ли ночная работа

Ночные смены также оказались фактором риска, но они значительно повышали только вероятность простуды. Влияние на другие инфекции выявлено не было.

Что говорят эксперты

Недостаток сна и работа в сменном режиме ослабляют иммунитет медицинского персонала. Это не только угрожает их здоровью, но и может сказываться на качестве ухода за пациентами.

Можно ли снизить риски

Учёные рекомендуют:

  • Ограничить количество подряд идущих ночных смен.
  • Обеспечивать достаточно времени для восстановления между сменами.

Результаты этого исследования ещё раз подтверждают, что качественный сон необходим для крепкого иммунитета. Особенно важно учитывать это тем, кто работает в ночные смены.

Уточнения

Деприва́ция сна — недостаток или полное отсутствие сна. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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