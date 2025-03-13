Недосып и инфекции: как ночные смены подрывают иммунитет

Можно ли недосыпание считать безобидной привычкой? Новое исследование показывает, что нехватка сна и ночные смены существенно увеличивают риск распространённых инфекций. Эти выводы опубликованы в журнале Chronobiology International.
Учёные проанализировали данные 1 335 норвежских медсестёр и медбратьев, собранные в 2018 году. Большинство участников (90,4%) составляли женщины, средний возраст которых был 41,9 года.
Исследование выявило чёткую связь между недосыпанием, ночной работой и повышенной предрасположенностью к инфекциям. Оказалось, что:
Ночные смены также оказались фактором риска, но они значительно повышали только вероятность простуды. Влияние на другие инфекции выявлено не было.
Недостаток сна и работа в сменном режиме ослабляют иммунитет медицинского персонала. Это не только угрожает их здоровью, но и может сказываться на качестве ухода за пациентами.
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Результаты этого исследования ещё раз подтверждают, что качественный сон необходим для крепкого иммунитета. Особенно важно учитывать это тем, кто работает в ночные смены.
Деприва́ция сна — недостаток или полное отсутствие сна.
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