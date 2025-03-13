Как помочь организму бороться с токсинами: включите в рацион этот продукт

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3:00
Здоровье

В современном мире нас окружает множество благ: от удобных гаджетов до доступных продуктов. Однако ради удобства и долгого срока хранения в еду добавляют консерванты, усилители вкуса и другие вещества, которые могут накапливаться в организме. Как же минимизировать их влияние и поддерживать здоровье?

Брусника
Фото: commons.wikimedia.org by Jonas Bergsten is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Bergsten
Брусника

Как пищевые добавки воздействуют на организм

Большинство добавок в продуктах безопасны, ведь пищевая индустрия строго регулируется. Однако при частом потреблении обработанных, жареных и упакованных продуктов в организме могут накапливаться вещества, влияющие на гормональный баланс. Например, эндокринные разрушители способны вызывать сбои в работе организма, а микро- и нанопластики, присутствующие даже в еде, уже стали объектом множества исследований.

К счастью, есть натуральные продукты, которые помогают нейтрализовать вредные вещества и поддерживать внутреннее очищение. Одним из таких суперфудов являются брусники.

Чем полезны брусники

Эти небольшие красные ягоды богаты витаминами С, В и Е, а также минералами: кальцием, магнием, железом и калием. Они содержат антиоксиданты и флавоноиды, которые:

  • укрепляют иммунитет,
  • улучшают кровообращение и эластичность сосудов,
  • снижают риск образования тромбов,
  • защищают клетки от окислительного стресса,
  • способствуют естественной детоксикации.

Брусника и здоровье мочевыводящих путей

Научно доказано, что брусники помогают при инфекциях мочевых путей. Они содержат проантоцианидины, которые препятствуют закреплению бактерий на слизистых оболочках, предотвращая воспалительные процессы. По этой причине их часто включают в состав препаратов для здоровья мочевыводящей системы, сочетая с травами (златоцвет, брусника, крапива и др.).

Брусника для здоровья зубов и дёсен

Проантоцианидины также полезны для полости рта, так как мешают бактериям прикрепляться к эмали зубов и тканям дёсен. Регулярное употребление этих ягод снижает риск кариеса, образования налёта и воспалений дёсен. В отличие от сахара, содержащегося в обработанных продуктах, брусники поддерживают естественную микрофлору ротовой полости.

Как употреблять брусники

Эти ягоды универсальны: их можно есть свежими, сушёными, в виде сока, чая или добавлять в блюда. Попробуйте:

  • добавить брусники в овсянку,
  • приготовить соус к мясу,
  • смешать с йогуртом или творогом,
  • заварить полезный чай.

Брусники не только вкусны, но и крайне полезны. Их регулярное употребление поможет организму справляться с вредными веществами, укрепит иммунитет и поддержит здоровье на долгие годы.

Уточнения

Вакци́ниум (лат. Vaccínium) или Ягодник — род вечнозелёных и листопадных кустарников, полукустарников и кустарничков (изредка деревьев, лиан) семейства Вересковые (Ericaceae). Большинство видов — из Северного полушария, но некоторые виды встречаются и в Южном.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Фомина Анастасия
Заведующая стоматологическим отделением на Таганке
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