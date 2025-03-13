Как помочь организму бороться с токсинами: включите в рацион этот продукт

В современном мире нас окружает множество благ: от удобных гаджетов до доступных продуктов. Однако ради удобства и долгого срока хранения в еду добавляют консерванты, усилители вкуса и другие вещества, которые могут накапливаться в организме. Как же минимизировать их влияние и поддерживать здоровье?
Большинство добавок в продуктах безопасны, ведь пищевая индустрия строго регулируется. Однако при частом потреблении обработанных, жареных и упакованных продуктов в организме могут накапливаться вещества, влияющие на гормональный баланс. Например, эндокринные разрушители способны вызывать сбои в работе организма, а микро- и нанопластики, присутствующие даже в еде, уже стали объектом множества исследований.
К счастью, есть натуральные продукты, которые помогают нейтрализовать вредные вещества и поддерживать внутреннее очищение. Одним из таких суперфудов являются брусники.
Эти небольшие красные ягоды богаты витаминами С, В и Е, а также минералами: кальцием, магнием, железом и калием. Они содержат антиоксиданты и флавоноиды, которые:
Научно доказано, что брусники помогают при инфекциях мочевых путей. Они содержат проантоцианидины, которые препятствуют закреплению бактерий на слизистых оболочках, предотвращая воспалительные процессы. По этой причине их часто включают в состав препаратов для здоровья мочевыводящей системы, сочетая с травами (златоцвет, брусника, крапива и др.).
Проантоцианидины также полезны для полости рта, так как мешают бактериям прикрепляться к эмали зубов и тканям дёсен. Регулярное употребление этих ягод снижает риск кариеса, образования налёта и воспалений дёсен. В отличие от сахара, содержащегося в обработанных продуктах, брусники поддерживают естественную микрофлору ротовой полости.
Эти ягоды универсальны: их можно есть свежими, сушёными, в виде сока, чая или добавлять в блюда. Попробуйте:
Брусники не только вкусны, но и крайне полезны. Их регулярное употребление поможет организму справляться с вредными веществами, укрепит иммунитет и поддержит здоровье на долгие годы.
Вакци́ниум (лат. Vaccínium) или Ягодник — род вечнозелёных и листопадных кустарников, полукустарников и кустарничков (изредка деревьев, лиан) семейства Вересковые (Ericaceae). Большинство видов — из Северного полушария, но некоторые виды встречаются и в Южном.
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