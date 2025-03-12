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Эта болезнь затрагивает миллионы женщин, но о ней почти не говорят

2:44
Здоровье

Есть болезни, о которых мало говорят, но они могут серьезно влиять на качество жизни. Одна из таких — аденомиоз. На первый взгляд, его симптомы кажутся незначительными, но на деле могут привести к серьезному дискомфорту.

Неприятное ощущение, которое нельзя игнорировать

Британская Национальная служба здравоохранения (NHS) предупреждает: если периодически появляется чувство переполненного живота без очевидной причины, это может быть сигналом серьезного заболевания. Аденомиоз — именно тот случай, когда кажущееся безобидным недомогание требует внимания.

По данным издания Mirror, аденомиоз развивается, когда клетки эндометрия (слизистой оболочки матки) начинают разрастаться в мышечном слое органа — миометрии. Это приводит к ряду неприятных симптомов:

  • ощущению тяжести внизу живота,
  • болям в тазовой области,
  • обильным менструациям,
  • дискомфорту во время интимной близости.

Некоторые женщины не замечают никаких проявлений болезни, но у многих аденомиоз становится причиной хронического болевого синдрома и других нарушений. Проблема распространена: миллионы женщин по всему миру живут с этим заболеванием, даже не подозревая о нем.

Почему возникает аденомиоз?

Точная причина его развития пока неизвестна. Однако специалисты Johns Hopkins Medicine выделяют несколько факторов риска:

  • Возраст - чаще всего болезнь выявляют у женщин от 35 до 50 лет, а после менопаузы симптомы исчезают.
  • Роды - предполагается, что беременность и роды могут способствовать проникновению эндометриальной ткани в мышечный слой матки.
  • Хирургические вмешательства - в группе риска женщины, перенесшие операции на матке, например, кесарево сечение.

Когда срочно обращаться к врачу

Аденомиоз может вызывать настолько интенсивные боли, что привычные обезболивающие не помогают. В таких случаях, а также при сильных кровотечениях во время менструации, важно не откладывать визит к гинекологу.

Постоянная значительная кровопотеря грозит анемией — состоянием, сопровождающимся слабостью, головокружением и даже потерей сознания. Кроме того, аденомиоз может провоцировать другие осложнения, поэтому регулярные обследования у врача — это необходимость, а не прихоть.

Хотя полностью вылечить заболевание пока невозможно, современные методы терапии помогают облегчить симптомы и улучшить качество жизни. Главное — вовремя распознать проблему и принять меры.

Уточнения

Менструа́ция (от лат. mēnsis — «месяц», mēnstruus — «ежемесячный»), ме́сячные или ре́гулы — часть менструального цикла организма женщин и самок некоторых плацентарных млекопитающих (приматов, летучих мышей и прыгунчиковых).

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Третинник Людмила
Специализируется на лечении сложных форм бесплодия
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