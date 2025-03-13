Ранний признак деменции: утреннее беспокойство может сигнализировать о болезни

Раннее выявление деменции возможно, если знать менее очевидные симптомы заболевания. Одним из таких признаков может быть утреннее беспокойство, утверждают ученые.
Исследование, опубликованное в журнале International Journal of Geriatric Psychiatry, проанализировало связь между деменцией и утренней тревожностью. Ученые изучили данные 110 пациентов старше 60 лет из трех домов престарелых, у которых ранее была диагностирована деменция или повышенная тревожность.
Пациентов разделили на три группы:
Результаты показали, что у пациентов с деменцией тревожность чаще появлялась именно в утренние часы. Это позволяет ученым предположить, что утреннее беспокойство может быть одним из ранних признаков когнитивных нарушений.
Специалисты Mayo Clinic также отмечают, что на деменцию могут указывать и нарушения сна:
Хотя деменция — это необратимое нейродегенеративное заболевание, исследования показывают, что здоровый образ жизни помогает значительно снизить риск его развития.
Ранняя диагностика особенно важна, так как современные методы терапии могут замедлить процесс разрушения мозга и улучшить качество жизни пациентов.
Боле́знь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).
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