Ранний признак деменции: утреннее беспокойство может сигнализировать о болезни

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Раннее выявление деменции возможно, если знать менее очевидные симптомы заболевания. Одним из таких признаков может быть утреннее беспокойство, утверждают ученые.

Фото: Freepik by Ads, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Старость

Что показало исследование?

Исследование, опубликованное в журнале International Journal of Geriatric Psychiatry, проанализировало связь между деменцией и утренней тревожностью. Ученые изучили данные 110 пациентов старше 60 лет из трех домов престарелых, у которых ранее была диагностирована деменция или повышенная тревожность.

Пациентов разделили на три группы:

у кого беспокойство проявлялось утром;

у кого оно возникало вечером;

у кого не наблюдалось тревожных симптомов.

Результаты показали, что у пациентов с деменцией тревожность чаще появлялась именно в утренние часы. Это позволяет ученым предположить, что утреннее беспокойство может быть одним из ранних признаков когнитивных нарушений.

Специалисты Mayo Clinic также отмечают, что на деменцию могут указывать и нарушения сна:

Больные чувствуют сонливость днем , но при этом плохо спят ночью .

, но при этом . Несмотря на бессонные ночи, они рано просыпаются утром.

Как снизить риск деменции?

Хотя деменция — это необратимое нейродегенеративное заболевание, исследования показывают, что здоровый образ жизни помогает значительно снизить риск его развития.

Ранняя диагностика особенно важна, так как современные методы терапии могут замедлить процесс разрушения мозга и улучшить качество жизни пациентов.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).

