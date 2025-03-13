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Ранний признак деменции: утреннее беспокойство может сигнализировать о болезни

1:39
Здоровье

Раннее выявление деменции возможно, если знать менее очевидные симптомы заболевания. Одним из таких признаков может быть утреннее беспокойство, утверждают ученые.

Старость
Фото: Freepik by Ads, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Старость

Что показало исследование?

Исследование, опубликованное в журнале International Journal of Geriatric Psychiatry, проанализировало связь между деменцией и утренней тревожностью. Ученые изучили данные 110 пациентов старше 60 лет из трех домов престарелых, у которых ранее была диагностирована деменция или повышенная тревожность.

Пациентов разделили на три группы:

  • у кого беспокойство проявлялось утром;
  • у кого оно возникало вечером;
  • у кого не наблюдалось тревожных симптомов.

Результаты показали, что у пациентов с деменцией тревожность чаще появлялась именно в утренние часы. Это позволяет ученым предположить, что утреннее беспокойство может быть одним из ранних признаков когнитивных нарушений.

Специалисты Mayo Clinic также отмечают, что на деменцию могут указывать и нарушения сна:

  • Больные чувствуют сонливость днем, но при этом плохо спят ночью.
  • Несмотря на бессонные ночи, они рано просыпаются утром.

Как снизить риск деменции?

Хотя деменция — это необратимое нейродегенеративное заболевание, исследования показывают, что здоровый образ жизни помогает значительно снизить риск его развития.

Ранняя диагностика особенно важна, так как современные методы терапии могут замедлить процесс разрушения мозга и улучшить качество жизни пациентов.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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