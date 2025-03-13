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Правда об энергетиках: есть ли связь между ними и остановкой сердца

1:30
Здоровье

Американские ученые установили, что употребление энергетических напитков может быть связано с внезапной остановкой сердца (SCA) у людей с аритмией. Специалисты клиники Mayo опубликовали исследование в журнале Heart Rhythms в 2024 году, проанализировав 144 случая выживших после внезапной остановки сердца.

Энергетические напитки
Фото: Openverse by Tambako the Jaguar, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Энергетические напитки

Что показало исследование?

Среди пациентов у 7 человек — преимущественно женщин — зафиксировали необъяснимую остановку сердца, которую врачи связали с употреблением энергетиков. Хотя исследование имеет ограниченную выборку, ученые считают, что людям с нарушениями сердечного ритма стоит насторожиться.

Чем опасны энергетические напитки?

Кардиологи отмечают, что умеренное употребление кофеина — например, в кофе или чае — не представляет угрозы для здоровых людей, а в некоторых случаях даже снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако энергетические напитки содержат не только большое количество кофеина, но и сахар, а также различные стимуляторы, что в совокупности может быть опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Несмотря на полученные результаты, ученые подчеркивают: необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить выявленную связь. Однако людям с заболеваниями сердца уже сейчас стоит с осторожностью относиться к употреблению энергетиков.

Уточнения

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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