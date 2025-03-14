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Хотите выглядеть моложе: ваш прикус может испортить или улучшить внешность

1:03
Здоровье

Вы хотите выглядеть моложе и привлекательнее? Не спешите к косметологу или пластическому хирургу — возможно, всё дело в вашем прикусе!

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Фото: https://www.freepik.com by drazenzigic
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Как неправильный прикус меняет лицо:

🔹 Мезиальный прикус - делает подбородок массивным и грубым.
🔹 Дистальный прикус - наоборот, делает его слишком маленьким и скошенным.
🔹 Асимметрия нижней челюсти - может искажать даже симметрию глаз и бровей.
🔹 Сглаженный угол нижней челюсти - приводит к образованию второго подбородка и потере овала лица.

Почему это важно

Ортодонт Виктория Радько объясняет, что чёткий угол нижней челюсти — это ключ к молодости и привлекательности. Он поддерживает форму лица и предотвращает раннее провисание кожи.

Вывод

Если вам не нравится ваше отражение в зеркале, не спешите делать филлеры или подтяжку — возможно, решение гораздо проще. Консультация у ортодонта может радикально изменить вашу внешность без хирургического вмешательства!

Уточнения

При́кус - взаимоотношение зубных рядов при максимальном контакте и полном смыкании зубов верхней и нижней челюстей.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Жолудева Галина
Проводит диагностику и лечение зубо-челюстных деформаций, исправление неправильного прикуса при помощи съёмных и несъемных ортодонтических аппаратов, устанавливает брекеты и пластины
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