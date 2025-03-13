Этот популярный подсластитель может подпитывать рак: проверьте свою кухню

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2:46
Здоровье

Задумывались ли вы когда-нибудь, что некоторые продукты, которые мы употребляем ежедневно, могут способствовать развитию раковых клеток? Недавние исследования проливают свет на эту проблему, выявляя скрытые угрозы в нашем рационе.

Раковые клетки
Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox (Photographer), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Раковые клетки

Фруктоза: скрытая опасность в вашем рационе

Согласно исследованию, проведённому учёными из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, фруктоза, особенно в форме кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы (High Fructose Corn Syrup — HFCS), может способствовать росту опухолей. В эксперименте на мышах с меланомой, раком молочной железы и шейки матки было обнаружено, что добавление фруктозы в рацион ускоряет развитие опухолей. Интересно, что фруктоза не питает раковые клетки напрямую. Вместо этого печень преобразует фруктозу в питательные вещества, которые затем используются опухолями для роста.

Продукты, богатые фруктозой: что следует знать

Фруктоза естественным образом содержится во фруктах, овощах и мёде. Однако промышленно произведённая фруктоза, особенно в форме HFCS, широко используется в пищевой промышленности в качестве подсластителя. Она присутствует в:

  • Газированных напитках
  • Упакованных закусках и сладостях
  • Энергетических напитках

Потребление таких продуктов значительно возросло в XXI веке, что вызывает обеспокоенность учёных.

Механизм воздействия фруктозы на рост опухолей

Хотя фруктоза по своей химической структуре схожа с глюкозой, она метаболизируется иначе. Глюкоза перерабатывается во всём организме, тогда как фруктоза метаболизируется преимущественно в тонком кишечнике и печени. При высоком потреблении фруктозы печень преобразует её в липиды, которые затем циркулируют в крови. Эти липиды служат строительными блоками для клеточных мембран, что способствует быстрому росту раковых клеток.

Рекомендации по снижению риска

  • Ограничьте потребление продуктов с высоким содержанием HFCS: Избегайте газированных напитков, упакованных закусок и сладостей.​
  • Выбирайте натуральные источники сахара: Предпочитайте свежие фрукты и овощи.​
  • Изучайте состав продуктов: Обращайте внимание на наличие HFCS в списке ингредиентов.​

Понимание того, как определённые компоненты пищи влияют на наше здоровье, особенно в контексте онкологических заболеваний, жизненно важно. Снижение потребления продуктов с высоким содержанием промышленной фруктозы может стать важным шагом в профилактике рака.​

Уточнения

Фруктоза (левулоза, фруктовый сахар), C6H12O6 - моносахарид из группы кетогексоз, изомер глюкозы.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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