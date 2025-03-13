Этот популярный подсластитель может подпитывать рак: проверьте свою кухню

Задумывались ли вы когда-нибудь, что некоторые продукты, которые мы употребляем ежедневно, могут способствовать развитию раковых клеток? Недавние исследования проливают свет на эту проблему, выявляя скрытые угрозы в нашем рационе.
Согласно исследованию, проведённому учёными из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, фруктоза, особенно в форме кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы (High Fructose Corn Syrup — HFCS), может способствовать росту опухолей. В эксперименте на мышах с меланомой, раком молочной железы и шейки матки было обнаружено, что добавление фруктозы в рацион ускоряет развитие опухолей. Интересно, что фруктоза не питает раковые клетки напрямую. Вместо этого печень преобразует фруктозу в питательные вещества, которые затем используются опухолями для роста.
Фруктоза естественным образом содержится во фруктах, овощах и мёде. Однако промышленно произведённая фруктоза, особенно в форме HFCS, широко используется в пищевой промышленности в качестве подсластителя. Она присутствует в:
Потребление таких продуктов значительно возросло в XXI веке, что вызывает обеспокоенность учёных.
Хотя фруктоза по своей химической структуре схожа с глюкозой, она метаболизируется иначе. Глюкоза перерабатывается во всём организме, тогда как фруктоза метаболизируется преимущественно в тонком кишечнике и печени. При высоком потреблении фруктозы печень преобразует её в липиды, которые затем циркулируют в крови. Эти липиды служат строительными блоками для клеточных мембран, что способствует быстрому росту раковых клеток.
Понимание того, как определённые компоненты пищи влияют на наше здоровье, особенно в контексте онкологических заболеваний, жизненно важно. Снижение потребления продуктов с высоким содержанием промышленной фруктозы может стать важным шагом в профилактике рака.
Фруктоза (левулоза, фруктовый сахар), C6H12O6 - моносахарид из группы кетогексоз, изомер глюкозы.
Чеснок вдруг начал желтеть? Это сигнал о нехватке важного элемента. Узнайте, чем подкормить растение, чтобы спасти урожай!