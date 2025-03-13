Правда о пробиотиках: что скрывают от нас производители добавок

2:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

​Вы когда-нибудь задумывались, действительно ли пробиотики приносят пользу или это просто маркетинговый ход? Многие гастроэнтерологи утверждают, что в большинстве случаев покупка пробиотиков — это напрасная трата денег.​

Фото: commons.wikimedia.org by Hadassa Loth de Oliveira, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ пробиотики

Что говорят эксперты

Гастроэнтеролог Триша Пасрича отмечает, что редко рекомендует своим пациентам принимать пробиотики, несмотря на их широкую рекламу. Она подчеркивает, что рекламные заявления о безрецептурных пробиотиках часто не соответствуют научным доказательствам. Американская гастроэнтерологическая ассоциация также не рекомендует использовать пробиотики для большинства заболеваний пищеварительной системы.​

Альтернатива пробиотикам: питание, богатое клетчаткой

Вместо того чтобы тратить деньги на пробиотики, специалисты советуют обратить внимание на диету, богатую клетчаткой. Потребление продуктов с высоким содержанием клетчатки способствует поддержанию здорового микробиома кишечника и улучшает общее состояние здоровья. Недостаток клетчатки в рационе может привести к утрате важных групп бактерий в кишечнике, и восстановить их позже может быть сложно или даже невозможно.​

Как включить больше клетчатки в рацион

Фрукты и овощи : Ежедневное потребление разнообразных фруктов и овощей обеспечивает организм необходимой клетчаткой.​

Цельнозерновые продукты : Выбирайте цельнозерновой хлеб, коричневый рис и овсянку вместо их рафинированных аналогов.​

Бобовые : Фасоль, чечевица и нут — отличные источники клетчатки и белка.​

Орехи и семена: Добавляйте их в салаты, йогурты или употребляйте в качестве перекуса.​

Разнообразие в питании играет ключевую роль. Чем разнообразнее ваш рацион, тем богаче и здоровее будет микробиом вашего кишечника.​

Хотя пробиотики широко рекламируются как полезные для здоровья кишечника, многие эксперты считают их неэффективными для большинства людей. Сосредоточение на диете, богатой клетчаткой, является более надежным и научно обоснованным способом поддержания здоровья пищеварительной системы.​

Уточнения

Пробио́тики - живые микроорганизмы, приносящие пользу хозяину при введении в адекватных количествах.

