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Правда о пробиотиках: что скрывают от нас производители добавок

2:17
Здоровье

Вы когда-нибудь задумывались, действительно ли пробиотики приносят пользу или это просто маркетинговый ход? Многие гастроэнтерологи утверждают, что в большинстве случаев покупка пробиотиков — это напрасная трата денег.

пробиотики
Фото: commons.wikimedia.org by Hadassa Loth de Oliveira, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
пробиотики

Что говорят эксперты

Гастроэнтеролог Триша Пасрича отмечает, что редко рекомендует своим пациентам принимать пробиотики, несмотря на их широкую рекламу. Она подчеркивает, что рекламные заявления о безрецептурных пробиотиках часто не соответствуют научным доказательствам. Американская гастроэнтерологическая ассоциация также не рекомендует использовать пробиотики для большинства заболеваний пищеварительной системы.

Альтернатива пробиотикам: питание, богатое клетчаткой

Вместо того чтобы тратить деньги на пробиотики, специалисты советуют обратить внимание на диету, богатую клетчаткой. Потребление продуктов с высоким содержанием клетчатки способствует поддержанию здорового микробиома кишечника и улучшает общее состояние здоровья. Недостаток клетчатки в рационе может привести к утрате важных групп бактерий в кишечнике, и восстановить их позже может быть сложно или даже невозможно.

Как включить больше клетчатки в рацион

  • Фрукты и овощи: Ежедневное потребление разнообразных фруктов и овощей обеспечивает организм необходимой клетчаткой.

  • Цельнозерновые продукты: Выбирайте цельнозерновой хлеб, коричневый рис и овсянку вместо их рафинированных аналогов.

  • Бобовые: Фасоль, чечевица и нут — отличные источники клетчатки и белка.

  • Орехи и семена: Добавляйте их в салаты, йогурты или употребляйте в качестве перекуса.

Разнообразие в питании играет ключевую роль. Чем разнообразнее ваш рацион, тем богаче и здоровее будет микробиом вашего кишечника.

Хотя пробиотики широко рекламируются как полезные для здоровья кишечника, многие эксперты считают их неэффективными для большинства людей. Сосредоточение на диете, богатой клетчаткой, является более надежным и научно обоснованным способом поддержания здоровья пищеварительной системы.​

Уточнения

Пробио́тики - живые микроорганизмы, приносящие пользу хозяину при введении в адекватных количествах.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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