Правда о пробиотиках: что скрывают от нас производители добавок

Вы когда-нибудь задумывались, действительно ли пробиотики приносят пользу или это просто маркетинговый ход? Многие гастроэнтерологи утверждают, что в большинстве случаев покупка пробиотиков — это напрасная трата денег.
Гастроэнтеролог Триша Пасрича отмечает, что редко рекомендует своим пациентам принимать пробиотики, несмотря на их широкую рекламу. Она подчеркивает, что рекламные заявления о безрецептурных пробиотиках часто не соответствуют научным доказательствам. Американская гастроэнтерологическая ассоциация также не рекомендует использовать пробиотики для большинства заболеваний пищеварительной системы.
Вместо того чтобы тратить деньги на пробиотики, специалисты советуют обратить внимание на диету, богатую клетчаткой. Потребление продуктов с высоким содержанием клетчатки способствует поддержанию здорового микробиома кишечника и улучшает общее состояние здоровья. Недостаток клетчатки в рационе может привести к утрате важных групп бактерий в кишечнике, и восстановить их позже может быть сложно или даже невозможно.
Фрукты и овощи: Ежедневное потребление разнообразных фруктов и овощей обеспечивает организм необходимой клетчаткой.
Цельнозерновые продукты: Выбирайте цельнозерновой хлеб, коричневый рис и овсянку вместо их рафинированных аналогов.
Бобовые: Фасоль, чечевица и нут — отличные источники клетчатки и белка.
Орехи и семена: Добавляйте их в салаты, йогурты или употребляйте в качестве перекуса.
Разнообразие в питании играет ключевую роль. Чем разнообразнее ваш рацион, тем богаче и здоровее будет микробиом вашего кишечника.
Хотя пробиотики широко рекламируются как полезные для здоровья кишечника, многие эксперты считают их неэффективными для большинства людей. Сосредоточение на диете, богатой клетчаткой, является более надежным и научно обоснованным способом поддержания здоровья пищеварительной системы.
Пробио́тики - живые микроорганизмы, приносящие пользу хозяину при введении в адекватных количествах.
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