Вы можете болеть серьёзно, если при кашле замечаете хотя бы один из этих признаков

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Обычный кашель — не всегда просто раздражение. Доктор Азмейн Чоудхури назвал 7 тревожных признаков, которые могут сигнализировать о серьёзных проблемах.

Фото: Wikipedia by Irfansevket2905, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кашляющий мужчина

Когда срочно нужно обратиться к врачу:

Кашель длится более трёх недель - это может быть признаком хронического заболевания лёгких или инфекции. Необъяснимая потеря веса - возможен скрытый воспалительный процесс или даже онкология. Ослабленный иммунитет - частые простуды и затяжной кашель могут указывать на проблемы с иммунной системой. Боль в груди - особенно если она усиливается при дыхании или кашле. Резкое ухудшение состояния - если кашель внезапно стал сильнее, поднялась температура или появилось головокружение. Кровохаркание - один из самых тревожных симптомов, требующих немедленного обращения к врачу. Затруднённое дыхание - если кашель сопровождается одышкой, это может быть признаком астмы, бронхита или сердечной недостаточности.

Вывод

Если кашель сопровождается одним из этих симптомов, не откладывайте визит к врачу. Ранняя диагностика может спасти здоровье и жизнь.

Уточнения

Ка́шель - врождённый защитный безусловный рефлекс, действующий как часть иммунной системы организма.

