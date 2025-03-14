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Вы можете болеть серьёзно, если при кашле замечаете хотя бы один из этих признаков

1:13
Здоровье

Обычный кашель — не всегда просто раздражение. Доктор Азмейн Чоудхури назвал 7 тревожных признаков, которые могут сигнализировать о серьёзных проблемах.

Кашляющий мужчина
Фото: Wikipedia by Irfansevket2905, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кашляющий мужчина

Когда срочно нужно обратиться к врачу:

  1. Кашель длится более трёх недель - это может быть признаком хронического заболевания лёгких или инфекции.

  2. Необъяснимая потеря веса - возможен скрытый воспалительный процесс или даже онкология.

  3. Ослабленный иммунитет - частые простуды и затяжной кашель могут указывать на проблемы с иммунной системой.

  4. Боль в груди - особенно если она усиливается при дыхании или кашле.

  5. Резкое ухудшение состояния - если кашель внезапно стал сильнее, поднялась температура или появилось головокружение.

  6. Кровохаркание - один из самых тревожных симптомов, требующих немедленного обращения к врачу.

  7. Затруднённое дыхание - если кашель сопровождается одышкой, это может быть признаком астмы, бронхита или сердечной недостаточности.

Вывод

Если кашель сопровождается одним из этих симптомов, не откладывайте визит к врачу. Ранняя диагностика может спасти здоровье и жизнь.

Уточнения

Ка́шель - врождённый защитный безусловный рефлекс, действующий как часть иммунной системы организма.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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