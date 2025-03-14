Вы можете болеть серьёзно, если при кашле замечаете хотя бы один из этих признаков
1:13
Обычный кашель — не всегда просто раздражение. Доктор Азмейн Чоудхури назвал 7 тревожных признаков, которые могут сигнализировать о серьёзных проблемах.
Фото: Wikipedia by Irfansevket2905, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кашляющий мужчина
Когда срочно нужно обратиться к врачу:
- Кашель длится более трёх недель - это может быть признаком хронического заболевания лёгких или инфекции.
- Необъяснимая потеря веса - возможен скрытый воспалительный процесс или даже онкология.
- Ослабленный иммунитет - частые простуды и затяжной кашель могут указывать на проблемы с иммунной системой.
- Боль в груди - особенно если она усиливается при дыхании или кашле.
- Резкое ухудшение состояния - если кашель внезапно стал сильнее, поднялась температура или появилось головокружение.
- Кровохаркание - один из самых тревожных симптомов, требующих немедленного обращения к врачу.
- Затруднённое дыхание - если кашель сопровождается одышкой, это может быть признаком астмы, бронхита или сердечной недостаточности.
Вывод
Если кашель сопровождается одним из этих симптомов, не откладывайте визит к врачу. Ранняя диагностика может спасти здоровье и жизнь.
Уточнения
Ка́шель - врождённый защитный безусловный рефлекс, действующий как часть иммунной системы организма.
Новости о здоровье
Присоединяйся к Pravda.Ru
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.