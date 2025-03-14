Игнорировать головную боль – плохая идея: этот случай доказывает почему
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22-летняя Фиби О'Шонесси сначала не придала значения головной боли, но спустя три дня не смогла ни ходить, ни говорить, ни есть.
Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мигрень
Как всё произошло
- Девушка жаловалась на сильные головные боли, но списывала их на обычную мигрень.
- Принимала обезболивающие, которые не помогали.
- Через три дня не смогла двигаться и говорить, только тогда обратилась к врачу.
- КТ выявило тромбоз мозговых синусов, а затем инсульт.
Почему так опасно игнорировать головную боль
- Инсульт может начинаться с безобидных симптомов, похожих на мигрень.
- Чем дольше ждать, тем выше риск необратимых последствий.
- Своевременная медицинская помощь спасает не только здоровье, но и жизнь.
Как понять, что это не мигрень, а что-то серьёзное
- Если головная боль резкая и не похожа на обычную.
- Если боль сопровождается онемением, слабостью или нарушением речи.
- Если обезболивающие не помогают.
- Если появляются проблемы с координацией или зрением.
Вывод
Если головная боль слишком сильная и странная, не списывайте её на мигрень — лучше провериться у врача. В случае инсульта счёт идёт на часы!
Уточнения
Мигрень - форма первичной головной боли, проявляющаяся периодическими приступами продолжительностью 4-72 часа у взрослых.
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Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.