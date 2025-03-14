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Игнорировать головную боль – плохая идея: этот случай доказывает почему

1:18
Здоровье

22-летняя Фиби О'Шонесси сначала не придала значения головной боли, но спустя три дня не смогла ни ходить, ни говорить, ни есть.

Мигрень
Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мигрень

Как всё произошло

  • Девушка жаловалась на сильные головные боли, но списывала их на обычную мигрень.
  • Принимала обезболивающие, которые не помогали.
  • Через три дня не смогла двигаться и говорить, только тогда обратилась к врачу.
  • КТ выявило тромбоз мозговых синусов, а затем инсульт.

Почему так опасно игнорировать головную боль

  • Инсульт может начинаться с безобидных симптомов, похожих на мигрень.
  • Чем дольше ждать, тем выше риск необратимых последствий.
  • Своевременная медицинская помощь спасает не только здоровье, но и жизнь.

Как понять, что это не мигрень, а что-то серьёзное

  1. Если головная боль резкая и не похожа на обычную.

  2. Если боль сопровождается онемением, слабостью или нарушением речи.

  3. Если обезболивающие не помогают.

  4. Если появляются проблемы с координацией или зрением.

Вывод

Если головная боль слишком сильная и странная, не списывайте её на мигрень — лучше провериться у врача. В случае инсульта счёт идёт на часы!

Уточнения

Мигрень - форма первичной головной боли, проявляющаяся периодическими приступами продолжительностью 4-72 часа у взрослых.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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