Игнорировать головную боль – плохая идея: этот случай доказывает почему

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

22-летняя Фиби О'Шонесси сначала не придала значения головной боли, но спустя три дня не смогла ни ходить, ни говорить, ни есть.

Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мигрень

Как всё произошло

Девушка жаловалась на сильные головные боли , но списывала их на обычную мигрень.

, но списывала их на обычную Принимала обезболивающие, которые не помогали.

которые не помогали. Через три дня не смогла двигаться и говорить , только тогда обратилась к врачу.

, только тогда обратилась к врачу. КТ выявило тромбоз мозговых синусов, а затем инсульт.

Почему так опасно игнорировать головную боль

Инсульт может начинаться с безобидных симптомов, похожих на мигрень.

может начинаться с безобидных симптомов, похожих на мигрень. Чем дольше ждать, тем выше риск необратимых последствий .

. Своевременная медицинская помощь спасает не только здоровье, но и жизнь.

Как понять, что это не мигрень, а что-то серьёзное

Если головная боль резкая и не похожа на обычную. Если боль сопровождается онемением, слабостью или нарушением речи. Если обезболивающие не помогают. Если появляются проблемы с координацией или зрением.

Вывод

Если головная боль слишком сильная и странная, не списывайте её на мигрень — лучше провериться у врача. В случае инсульта счёт идёт на часы!

Уточнения

Мигрень - форма первичной головной боли, проявляющаяся периодическими приступами продолжительностью 4-72 часа у взрослых.

