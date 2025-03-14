Вы даже не заметите, как ваш мозг сдастся перед жирной пищей

Любите побаловать себя жирной и сладкой пищей? Учёные выяснили, что всего пять дней такого рациона снижают чувствительность мозга к инсулину.
Эксперимент Тюбингенского университета с 29 мужчинами показал, что группа, питавшаяся высококалорийной пищей, теряла чувствительность мозга к инсулину. Такие изменения характерны для людей с ожирением. Даже кратковременное переедание может привести к нарушению обмена веществ.
Почему это опасно
Инсулин контролирует аппетит, уровень сахара и обмен веществ. Снижение его чувствительности приводит к:
Особенно актуально для праздничных застолий
Новогодние салаты, блины на Масленицу, шашлыки в мае — всего несколько дней переедания могут запустить нежелательные процессы.
Вывод
Даже короткие периоды злоупотребления вредной пищей могут повлиять на мозг и обмен веществ. Чтобы избежать проблем, старайтесь не переедать даже в праздники.
Инсули́н - гормон белковой природы, образуется в бета-клетках островков Лангерганса поджелудочной железы.
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