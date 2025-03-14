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Вы даже не заметите, как ваш мозг сдастся перед жирной пищей

1:17
Здоровье

Любите побаловать себя жирной и сладкой пищей? Учёные выяснили, что всего пять дней такого рациона снижают чувствительность мозга к инсулину.

Бургер
Фото: Designed by Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бургер

Что показало исследование

Эксперимент Тюбингенского университета с 29 мужчинами показал, что группа, питавшаяся высококалорийной пищей, теряла чувствительность мозга к инсулину. Такие изменения характерны для людей с ожирением. Даже кратковременное переедание может привести к нарушению обмена веществ.

Почему это опасно

Инсулин контролирует аппетит, уровень сахара и обмен веществ. Снижение его чувствительности приводит к:

  • Тяге к сладкому и жирному - мозг требует ещё больше вредной еды.
  • Риску набора веса и диабета.
  • Замедлению обмена веществ, что делает похудение сложнее.

Особенно актуально для праздничных застолий

Новогодние салаты, блины на Масленицу, шашлыки в мае — всего несколько дней переедания могут запустить нежелательные процессы.

Вывод

Даже короткие периоды злоупотребления вредной пищей могут повлиять на мозг и обмен веществ. Чтобы избежать проблем, старайтесь не переедать даже в праздники.

Уточнения

Инсули́н - гормон белковой природы, образуется в бета-клетках островков Лангерганса поджелудочной железы.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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