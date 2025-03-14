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Эти 4 фактора провоцируют сосудистые звёздочки: проверьте, есть ли они у вас

1:31
Здоровье

Сосудистые звёздочки — это расширенные капилляры, которые легко заметить на коже. Их появление свидетельствует о нарушениях микроциркуляции и снижении тонуса сосудистых стенок.

Сосудистые звёздочки
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сосудистые звёздочки

По статистике, примерно 30% женщин и 10% мужчин сталкиваются с этой проблемой. Вены транспортируют кровь от тканей к сердцу, преодолевая гравитацию. Это обеспечивают венозно-мышечный насос и венозные клапаны, предотвращающие обратное движение крови. Нарушение этих механизмов приводит к застою крови.

Травматолог-ортопед Владимир Нечаев в разговоре с "Доктором Питером" выделяет четыре основные причины появления сосудистых звёздочек:

  1. Генетика: наследственная слабость соединительной ткани и вен.
  2. Гормональные изменения: беременность, менопауза или приём гормональных контрацептивов.
  3. Статическая нагрузка: длительное стояние или сидение.
  4. Ортопедические проблемы: плоскостопие или вальгусная деформация стопы.

Сосудистые звёздочки сами по себе не опасны, но часто сопровождаются симптомами венозной недостаточности: тяжестью в ногах, отёками и ночными судорогами. Длительное игнорирование этих признаков может привести к развитию варикозного расширения вен. Кроме того, звёздочки могут быть индикатором серьёзных заболеваний, таких как патологии печени или аутоиммунные процессы.

Уточнения

Кровено́сные сосу́ды — эластичные трубчатые образования в теле человека, животных, по которым силой ритмически сокращающегося сердца или пульсирующего сосуда осуществляется перемещение крови по организму.

Серде́чно-cосу́дистая систе́ма (лат  systema cardiovasculare) — система органов, обеспечивающих циркуляцию крови в организме человека и животных.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Токин Сергей
Заслуженный врач РФ
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