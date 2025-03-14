Секрет долголетия раскрыт: почему женский организм стареет медленнее мужского

3:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Женщины живут дольше мужчин. Этот факт объясняется не только случайностью, но и множеством биологических, поведенческих и психологических факторов. Мария Дубинская, кардиолог Скандинавского Центра Здоровья, подробно рассказала о причинах, влияющих на различия в продолжительности жизни, а также о возможностях сократить этот разрыв.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пенсионеры на лавочке

С самого начала женский организм демонстрирует большую устойчивость, отметила врач. Исследования показывают, что эмбрионы мужского пола менее жизнеспособны, а новорождённые мальчики чаще сталкиваются с медицинскими проблемами. В дальнейшем это приводит к более раннему развитию сердечно-сосудистых заболеваний и других возрастных изменений.

Гормональный фон играет ключевую роль в различиях в продолжительности жизни.

"Гормоны во многом определяют разницу в продолжительности жизни. У женщин вырабатывается больше эстрогенов, которые оказывают защитное действие на сосуды и сердце, снижая риск инфарктов и инсультов", - рассказала Дубинская.

В то же время, доминирование тестостерона у мужчин способствует рискованному поведению и увеличивает вероятность несчастных случаев, добавила она.

Нейрофизиологические исследования показывают, что мозг женщин стареет медленнее. Стабильный метаболизм, поглощение кислорода и глюкозы помогают сохранять ясность ума и снижают риск когнитивных нарушений, сообщила кардиолог.

Мужчины реже посещают врачей и проходят профилактические осмотры, что приводит к позднему выявлению заболеваний и их осложнениям. Сердечно-сосудистые заболевания у них диагностируются в среднем на 10 лет позже, чем у женщин, пишет Газета.Ru.

По словам эксперта, работа в условиях физического труда, стресса и неблагоприятной окружающей среды повышает риск профессиональных заболеваний лёгких, таких как силикоз. Курение, алкоголь, неправильное питание и недостаток сна негативно сказываются на продолжительности жизни. Нарушения биоритмов и нехватка полноценного отдыха оказывают отрицательное влияние на сердце и общее состояние организма.

Мужчины более чувствительны к стрессу, что сказывается на их эмоциональном и физическом здоровье. Женщины же проявляют большую психологическую устойчивость, что помогает им легче справляться с трудностями. Кроме того, мужчины реже следуют рекомендациям врачей и часто увлекаются экстремальными видами спорта, что увеличивает риск травм и несчастных случаев.

Для сокращения разрыва в продолжительности жизни мужчинам рекомендуется регулярно проходить медицинские обследования, включать в рацион продукты, богатые клетчаткой, и ограничивать потребление насыщенных жиров. Также важно отказаться от курения и употребления алкоголя, соблюдать режим сна, контролировать уровень стресса и поддерживать умеренную физическую активность, посоветовала специалист.

Уточнения

Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) — значение средней продолжительности предстоящей жизни, прогнозируемое в предположении, что уровни смертности населения во всех возрастах в будущем останутся такими же, как в рассматриваемом году.



Гормо́ны (др.-греч. ὁρμάω — двигаю, побуждаю, привожу в движение) — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

