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Этот тропический фрукт может навредить вашему желудку – а вы его едите

1:57
Здоровье

Сочный, ароматный и невероятно вкусный ананас давно стал любимцем среди тропических фруктов. Он отлично дополняет праздничный стол, добавляется в десерты и даже мясные блюда. Однако употреблять его нужно с осторожностью.

ананас
Фото: freepik by pikisuperstar
ананас

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина предупредила, что ананас на голодный желудок может стать настоящим испытанием для вашего организма.

Почему ананас нельзя есть натощак

Раздражает слизистую желудка

  • Ананас содержит бромелайн — фермент, который разрушает белки и может раздражать желудок, особенно если употреблять фрукт натощак.

Вызывает изжогу и дискомфорт

  • Высокая концентрация кислот способна повышать кислотность желудочного сока, что приводит к изжоге, боли и неприятным ощущениям.

Опасен при гастрите и язвах

  • Если у вас есть проблемы с желудком — язва, гастрит, рефлюкс — ананас может усугубить воспаление и спровоцировать ухудшение состояния.

Как правильно есть ананас

"Ананас лучше есть с куском мяса. Не зря рекомендуют мариновать шашлык не в уксусе, а именно в кислых фруктах", — объясняет диетолог.

Этот фрукт действительно помогает размягчать мясо, но употреблять его отдельно, особенно натощак, не стоит.

Кому ананас противопоказан

  • Людям с язвой желудка, гастритом, рефлюксом.
  • Тем, у кого повышенная кислотность.
  • Беременным женщинам — кислоты могут вызвать изжогу и дискомфорт.

Вывод

Ананас — это вкусный и полезный фрукт, но его нужно есть правильно. Лучший вариант — сочетать с белковой пищей или употреблять после основного приема еды. Если у вас чувствительный желудок, лучше вовсе ограничить его употребление, сообщает  Радио 1.

Уточнения

Анана́с хохла́тый, или Анана́с настоя́щий, или Анана́с крупнохохолко́вый (лат. Ananas comosus) — многолетнее травянистое растение, вид рода Ананас (Ananas) семейства Бромелиевые (Bromeliaceae).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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Этот тропический фрукт может навредить вашему желудку – а вы его едите
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