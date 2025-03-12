Этот тропический фрукт может навредить вашему желудку – а вы его едите

Сочный, ароматный и невероятно вкусный ананас давно стал любимцем среди тропических фруктов. Он отлично дополняет праздничный стол, добавляется в десерты и даже мясные блюда. Однако употреблять его нужно с осторожностью.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина предупредила, что ананас на голодный желудок может стать настоящим испытанием для вашего организма.
"Ананас лучше есть с куском мяса. Не зря рекомендуют мариновать шашлык не в уксусе, а именно в кислых фруктах", — объясняет диетолог.
Этот фрукт действительно помогает размягчать мясо, но употреблять его отдельно, особенно натощак, не стоит.
Ананас — это вкусный и полезный фрукт, но его нужно есть правильно. Лучший вариант — сочетать с белковой пищей или употреблять после основного приема еды. Если у вас чувствительный желудок, лучше вовсе ограничить его употребление, сообщает Радио 1.
Анана́с хохла́тый, или Анана́с настоя́щий, или Анана́с крупнохохолко́вый (лат. Ananas comosus) — многолетнее травянистое растение, вид рода Ананас (Ananas) семейства Бромелиевые (Bromeliaceae).
В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.