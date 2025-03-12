Живот раздулся, как шар? Эти 5 продуктов — главные виновники

2:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые продукты буквально раздувают живот, вызывая неприятные ощущения. Хотя газообразование — естественная часть пищеварения, употребление определённых продуктов может усилить этот процесс, провоцируя вздутие и дискомфорт. Диетолог Вероника Диас объясняет, какие именно продукты чаще всего становятся причиной повышенного газообразования.

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Живот

Какие продукты вызывают газы?

Диетолог отмечает, что виновниками могут быть продукты, богатые клетчаткой и ферментируемыми углеводами, известными как FODMAPs (олигосахариды, дисахариды, моносахариды и полиолы). Эти вещества не усваиваются в тонком кишечнике и попадают в толстый, где становятся пищей для бактерий. В результате выделяются водород, метан и углекислый газ, что и вызывает вздутие.

ТОП-5 продуктов, вызывающих газообразование

Бобовые — фасоль, чечевица, нут и горох содержат рафинозу, углевод, который не переваривается в тонком кишечнике, а ферментируется в толстом. Крестоцветные овощи — брокколи, цветная капуста и капуста богаты серой и ферментируемой клетчаткой, что приводит к усиленному газообразованию. Лук и чеснок — содержат фруктоолигосахариды, которые плохо усваиваются и становятся причиной повышенного брожения. Молочные продукты — для людей с непереносимостью лактозы молоко и сыр могут стать причиной повышенного газообразования из-за брожения лактозы в кишечнике. Искусственные подсластители — такие как сорбитол, маннитол и ксилит плохо всасываются в кишечнике и усиливают процессы ферментации.

Как уменьшить вздутие?

Чтобы избежать неприятных последствий, стоит:

Замачивать бобовые перед приготовлением на 12-24 часа — это снижает количество рафинозы и улучшает переваривание.

перед приготовлением на 12-24 часа — это снижает количество рафинозы и улучшает переваривание. Тщательно готовить овощи , так как термообработка снижает их способность вызывать газы.

, так как термообработка снижает их способность вызывать газы. Ограничить искусственные подсластители и газированные напитки, так как они могут способствовать вздутию.

и газированные напитки, так как они могут способствовать вздутию. Добавить пробиотики в рацион — йогурт, квашеная капуста и комбуча помогают сбалансировать микрофлору кишечника и улучшают пищеварение.

Сбалансированное питание и правильное приготовление продуктов помогут минимизировать дискомфорт и сделать пищеварение более комфортным.

Уточнения

Вздутие живота — субъективное ощущение газообразования, скопившегося газа или ощущение давления или растяжения.

