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Живот раздулся, как шар? Эти 5 продуктов — главные виновники

2:33
Здоровье

Некоторые продукты буквально раздувают живот, вызывая неприятные ощущения. Хотя газообразование — естественная часть пищеварения, употребление определённых продуктов может усилить этот процесс, провоцируя вздутие и дискомфорт. Диетолог Вероника Диас объясняет, какие именно продукты чаще всего становятся причиной повышенного газообразования.

Живот
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Живот

Какие продукты вызывают газы?

Диетолог отмечает, что виновниками могут быть продукты, богатые клетчаткой и ферментируемыми углеводами, известными как FODMAPs (олигосахариды, дисахариды, моносахариды и полиолы). Эти вещества не усваиваются в тонком кишечнике и попадают в толстый, где становятся пищей для бактерий. В результате выделяются водород, метан и углекислый газ, что и вызывает вздутие.

ТОП-5 продуктов, вызывающих газообразование

  1. Бобовые — фасоль, чечевица, нут и горох содержат рафинозу, углевод, который не переваривается в тонком кишечнике, а ферментируется в толстом.
  2. Крестоцветные овощи — брокколи, цветная капуста и капуста богаты серой и ферментируемой клетчаткой, что приводит к усиленному газообразованию.
  3. Лук и чеснок — содержат фруктоолигосахариды, которые плохо усваиваются и становятся причиной повышенного брожения.
  4. Молочные продукты — для людей с непереносимостью лактозы молоко и сыр могут стать причиной повышенного газообразования из-за брожения лактозы в кишечнике.
  5. Искусственные подсластители — такие как сорбитол, маннитол и ксилит плохо всасываются в кишечнике и усиливают процессы ферментации.

Как уменьшить вздутие?

Чтобы избежать неприятных последствий, стоит:

  • Замачивать бобовые перед приготовлением на 12-24 часа — это снижает количество рафинозы и улучшает переваривание.
  • Тщательно готовить овощи, так как термообработка снижает их способность вызывать газы.
  • Ограничить искусственные подсластители и газированные напитки, так как они могут способствовать вздутию.
  • Добавить пробиотики в рацион — йогурт, квашеная капуста и комбуча помогают сбалансировать микрофлору кишечника и улучшают пищеварение.

Сбалансированное питание и правильное приготовление продуктов помогут минимизировать дискомфорт и сделать пищеварение более комфортным.

Уточнения

Вздутие живота  — субъективное ощущение газообразования, скопившегося газа или ощущение давления или растяжения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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