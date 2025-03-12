Алоэ вера для здоровья — миф или реальная польза

Алоэ вера давно известно своими целебными свойствами. Оно помогает при ожогах, облегчает боль в суставах, увлажняет кожу и волосы. Но немногие знают, что растение может принести пользу и кишечнику. Однако его употребление требует осторожности — в кожуре содержатся токсичные вещества.
По словам нутрициолога Тьяго Виана, сок алоэ вера способен стимулировать работу желудочно-кишечного тракта. Среди его преимуществ:
Кроме того, в растении содержатся антиоксиданты, витамины и противовоспалительные вещества, которые благоприятно воздействуют на организм.
В интернете можно встретить утверждения, что сок алоэ вера помогает в "очищении" организма. Однако Тьяго Виана подчёркивает: у человека уже есть органы, отвечающие за детоксикацию — печень и почки. Сок может оказывать слабительное действие, но это не означает, что он нужен для очищения.
Важно соблюдать осторожность при приготовлении сока. Кожура листьев содержит токсичные вещества, поэтому использовать можно только внутренний гель.
Нутрициолог предостерегает: сок алоэ вера нельзя употреблять в больших количествах.
Ало́э (лат. Áloë) — род суккулентных растений семейства Асфоделовые (Asphodelaceae) подсемейства Асфоделовые (Asphodeloideae), содержащий более 550 видов, распространённых в Африке и на Аравийском полуострове. Ранее род Алоэ относили к семействам Алоевые (Aloaceae) и Ксанторреевые (Xanthorrhoeaceae)
Чеснок вдруг начал желтеть? Это сигнал о нехватке важного элемента. Узнайте, чем подкормить растение, чтобы спасти урожай!