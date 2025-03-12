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Алоэ вера для здоровья — миф или реальная польза

2:30
Здоровье

Алоэ вера давно известно своими целебными свойствами. Оно помогает при ожогах, облегчает боль в суставах, увлажняет кожу и волосы. Но немногие знают, что растение может принести пользу и кишечнику. Однако его употребление требует осторожности — в кожуре содержатся токсичные вещества.

Алоэ вера
Фото: commons.wikimedia.org by UNIVERA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алоэ вера

В чём польза сока алоэ вера?

По словам нутрициолога Тьяго Виана, сок алоэ вера способен стимулировать работу желудочно-кишечного тракта. Среди его преимуществ:

  • Улучшение пищеварения
  • Поддержка иммунитета
  • Увлажнение кожи и волос

Кроме того, в растении содержатся антиоксиданты, витамины и противовоспалительные вещества, которые благоприятно воздействуют на организм.

Очищает ли сок алоэ вера организм?

В интернете можно встретить утверждения, что сок алоэ вера помогает в "очищении" организма. Однако Тьяго Виана подчёркивает: у человека уже есть органы, отвечающие за детоксикацию — печень и почки. Сок может оказывать слабительное действие, но это не означает, что он нужен для очищения.

Как приготовить сок алоэ вера?

Важно соблюдать осторожность при приготовлении сока. Кожура листьев содержит токсичные вещества, поэтому использовать можно только внутренний гель.

Пошаговый рецепт:

  1. Выберите свежий лист алоэ вера и тщательно промойте.
  2. Отрежьте кончики и аккуратно снимите зелёную кожуру ножом.
  3. Достаньте прозрачный гель, убирая все желтоватые части.
  4. Взбейте в блендере с водой или соком (лимонным, апельсиновым или любым другим).
  5. Выпейте сразу, так как алоэ быстро окисляется.

Важно! Кому стоит быть осторожным?

Нутрициолог предостерегает: сок алоэ вера нельзя употреблять в больших количествах.

  • Чрезмерное употребление может привести к диарее, обезвоживанию и потере минералов. Оптимально — 2-3 раза в неделю.
  • Беременные, кормящие женщины и дети должны отказаться от сока из-за риска раздражения кишечника.
  • Люди с заболеваниями ЖКТ (колит, синдром раздражённого кишечника, болезни почек) должны быть осторожны.
  • Тем, кто принимает лекарства, перед употреблением лучше проконсультироваться с врачом, так как алоэ может влиять на их всасывание.

Уточнения

Ало́э (лат. Áloë) — род суккулентных растений семейства Асфоделовые (Asphodelaceae) подсемейства Асфоделовые (Asphodeloideae), содержащий более 550 видов, распространённых в Африке и на Аравийском полуострове. Ранее род Алоэ относили к семействам Алоевые (Aloaceae) и Ксанторреевые (Xanthorrhoeaceae)

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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