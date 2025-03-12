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Без пульса, но жив: как человек выжил 100 дней без сердца и дождался трансплантации

1:36
Здоровье

В Австралии впервые пациент с сердечной недостаточностью успешно прожил 100 дней с полностью искусственным сердцем, прежде чем ему пересадили донорский орган. Это достижение стало значительным шагом в развитии кардиохирургии.

Биопринтер
Фото: Wikimedia Commons by Centromere121, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Биопринтер

Прорыв в медицине

Операция была проведена в Австралии, а её успешность подтвердилась только спустя три месяца, когда пациент стабильно прожил это время с имплантом. В начале марта ему наконец пересадили донорское сердце, а сам эксперимент был признан врачами "безоговорочным клиническим успехом".

Как работает искусственное сердце

Имплант BiVACOR — уникальная разработка Дэниела Тиммса из Квинсленда. Это первый в мире роторный насос, полностью заменяющий функции человеческого сердца за счёт магнитной левитации. Главная цель устройства — поддержание жизни пациентов, ожидающих трансплантацию.

Новый этап в трансплантации

Сорокалетний пациент из Нового Южного Уэльса согласился на установку импланта добровольно. До этого врачи уже провели пять подобных операций в 2024 году, но в тех случаях время ожидания донорского сердца не превышало 27 дней. Теперь же удалось доказать, что устройство способно работать значительно дольше.

Этот случай открывает новые перспективы в кардиохирургии и даёт надежду тысячам людей, ожидающим пересадки сердца, сообщает "Царьград".

Уточнения

Трансплантация - в медицине пересадка какого-либо органа или ткани, например, почки, сердца, печени, лёгкого, костного мозга, стволовых гемопоэтических клеток, волос.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Семёнова (Фролова) Юлия
Выполняет все виды пластических операций на лице и теле
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