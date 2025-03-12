Гулял так, что оказался на грани жизни и смерти: неожиданный поворот новогодней ночи

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Новогодние праздники — время веселья, радости и, как оказалось, непредсказуемых последствий. Для 38-летнего жителя Владивостока безудержное празднование обернулось не просто приключением, а настоящей борьбой за жизнь.

Фото: commons.wikimedia.org by Gnangarra, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Больничная палата

Невинная забава, обернувшаяся бедой

Мужчина отмечал Новый год с размахом — гулял несколько дней подряд, наслаждаясь праздником в полной мере. Однако на пятый день веселья, возвращаясь домой из гостей, он столкнулся с неожиданной проблемой: дверь собственной квартиры оказалась для него непреодолимым препятствием. Вдохновленный, вероятно, смелыми идеями, он решил проникнуть в жилище через форточку.

Смелый план сработал не так, как задумывалось. Мужчина застрял в оконном проеме — наполовину внутри квартиры, наполовину снаружи. В таком положении он и уснул.

Опасное пробуждение

Родственники обнаружили его только утром и поспешили помочь. Однако вскоре стало ясно, что ситуация серьезнее, чем казалось на первый взгляд: дыхание пострадавшего было хриплым, а сам он не приходил в сознание. Родные вызвали скорую помощь.

Реанимационная бригада подстанции "Чуркин" во главе с врачом-анестезиологом Андреем Краубнером и медсестрой-анестезистом Ксенией Кашаповой оперативно прибыла на место. Медики немедленно провели необходимые реанимационные мероприятия и доставили мужчину во Владивостокскую клиническую больницу №4.

Долгая реабилитация

В больнице врачи диагностировали серьезные последствия длительного сдавливания тела, из-за чего у пациента отказали почки. В течение нескольких недель он находился на диализе, подключенный к аппарату искусственной почки. Благодаря усилиям врачей функцию органов удалось восстановить, после чего пациента перевели в хирургическое отделение на дальнейшее лечение.

Недавно мужчину выписали — теперь он полностью здоров. Однако два месяца в больнице стали для него напоминанием о том, как веселье может неожиданно закончиться — сообщает vostokmedia. com.

Уточнения

Новый год — главный календарный праздник, который отмечает начало годового цикла.

