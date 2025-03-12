Удар по мозгу: какие скрытые симптомы предвещают инсульт

Каждые 5 минут в Великобритании кто-то переживает инсульт. По данным Национальной службы здравоохранения (NHS), ежегодно более 100 000 человек сталкиваются с этим опасным состоянием, а смертность от инсульта составляет около 38 000 случаев в год. Это делает его четвертой по значимости причиной смерти в стране. Однако есть и хорошая новость: выживаемость после инсульта растет, и сегодня в Великобритании насчитывается 1,3 миллиона людей, успешно его переживших.
Инсульт возникает, когда нарушается кровоснабжение головного мозга. Инсульт происходит, когда кровоток к определенной части мозга прерывается, вызывая гибель клеток. Повреждение мозга влияет на работу организма, а также на мышление и эмоции. Последствия инсульта зависят от локализации поражения и его масштабов.
Это состояние может кардинально изменить жизнь, причем не только пожилых людей — инсульт может случиться в любом возрасте. Важно понимать, что это медицинская чрезвычайная ситуация. При первых признаках инсульта необходимо немедленно вызвать скорую помощь, набрав 999.
Существует простой способ запомнить основные признаки инсульта — тест FAST:
Исследования показывают, что некоторые сигналы организма могут предвещать инсульт за несколько дней или даже недель до его возникновения. Их важно знать, чтобы своевременно обратиться за медицинской помощью.
Мини-инсульт или транзиторная ишемическая атака (TIA) по симптомам напоминает обычный инсульт, но проходит в течение 24 часов. Многие люди игнорируют его, принимая за головную боль, усталость или мигрень. Однако это тревожный сигнал:
Более чем у 1 из 12 человек, перенесших TIA, в течение недели случится полноценный инсульт. Особенно высок риск в первые дни после мини-инсульта.
Ежегодно в Великобритании регистрируется около 46 000 случаев TIA, и многие пациенты не осознают серьезность своего состояния. При малейших подозрениях необходимо немедленно обратиться к врачу — вовремя назначенное лечение способно предотвратить развитие инсульта.
Некоторые виды головных болей могут предвещать инсульт. В исследовании 2020 года, опубликованном в Journal of Headache and Pain, было установлено, что у 14,7% пациентов головная боль появлялась за несколько дней до инсульта.
Этот тип боли называется "предвестниковой" и отличается от обычных головных болей своей интенсивностью и непрекращающимся характером. У некоторых людей она похожа на мигрень, у других — на напряженную боль или "удар молнии". Важно не игнорировать такие ощущения и вовремя обратиться к врачу.
Атриальная фибрилляция (AF) — нарушение ритма сердца, повышающее риск инсульта в пять раз. При этом кровь застаивается в предсердиях, что может привести к образованию тромбов и последующему инсульту.
Часто фибрилляция предсердий проходит бессимптомно, но некоторые признаки все же могут появляться:
Если вы заметили у себя подобные симптомы, важно пройти медицинское обследование. При наличии тревожных признаков, таких как сильная боль в груди или внезапная потеря сознания, следует немедленно вызвать скорую помощь.
По данным исследований, до 90% инсультов можно предотвратить. Основные профилактические меры включают:
Инсульт — серьезное состояние, которое можно предотвратить, если своевременно обратить внимание на предостерегающие симптомы. Не игнорируйте тревожные сигналы, контролируйте свое здоровье и помните: при первых признаках инсульта немедленно звоните 103.
Инсу́льт (лат. insultus «наскок, нападение, удар»), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία «паралич»), апоплекси́ческий удар или просто удар — острое нарушение кровоснабжения головного мозга.
В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.