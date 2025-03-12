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Удар по мозгу: какие скрытые симптомы предвещают инсульт

5:28
Здоровье

Каждые 5 минут в Великобритании кто-то переживает инсульт. По данным Национальной службы здравоохранения (NHS), ежегодно более 100 000 человек сталкиваются с этим опасным состоянием, а смертность от инсульта составляет около 38 000 случаев в год. Это делает его четвертой по значимости причиной смерти в стране. Однако есть и хорошая новость: выживаемость после инсульта растет, и сегодня в Великобритании насчитывается 1,3 миллиона людей, успешно его переживших.

Врач
Фото: flickr.com by Алекс Проймос, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Врач

Что такое инсульт и почему он так опасен

Инсульт возникает, когда нарушается кровоснабжение головного мозга. Инсульт происходит, когда кровоток к определенной части мозга прерывается, вызывая гибель клеток. Повреждение мозга влияет на работу организма, а также на мышление и эмоции. Последствия инсульта зависят от локализации поражения и его масштабов.
Это состояние может кардинально изменить жизнь, причем не только пожилых людей — инсульт может случиться в любом возрасте. Важно понимать, что это медицинская чрезвычайная ситуация. При первых признаках инсульта необходимо немедленно вызвать скорую помощь, набрав 999.

Как вовремя распознать инсульт: метод FAST

Существует простой способ запомнить основные признаки инсульта — тест FAST:

  • Face (лицо): попросите человека улыбнуться — опущенный угол рта или глаза может свидетельствовать об инсульте.
  • Arms (руки): проверьте, может ли человек поднять обе руки — одна из них может оказаться слабой или неподвижной.
  • Speech (речь): попросите произнести простую фразу — неразборчивая или спутанная речь является тревожным сигналом.
  • Time (время): при наличии хотя бы одного из этих симптомов срочно звоните 103!

Симптомы, появляющиеся за несколько дней до инсульта

Исследования показывают, что некоторые сигналы организма могут предвещать инсульт за несколько дней или даже недель до его возникновения. Их важно знать, чтобы своевременно обратиться за медицинской помощью.

1. Мини-инсульт (TIA) — "странное недомогание"

Мини-инсульт или транзиторная ишемическая атака (TIA) по симптомам напоминает обычный инсульт, но проходит в течение 24 часов. Многие люди игнорируют его, принимая за головную боль, усталость или мигрень. Однако это тревожный сигнал:

Более чем у 1 из 12 человек, перенесших TIA, в течение недели случится полноценный инсульт. Особенно высок риск в первые дни после мини-инсульта.
Ежегодно в Великобритании регистрируется около 46 000 случаев TIA, и многие пациенты не осознают серьезность своего состояния. При малейших подозрениях необходимо немедленно обратиться к врачу — вовремя назначенное лечение способно предотвратить развитие инсульта.

2. Необычная головная боль

Некоторые виды головных болей могут предвещать инсульт. В исследовании 2020 года, опубликованном в Journal of Headache and Pain, было установлено, что у 14,7% пациентов головная боль появлялась за несколько дней до инсульта.

Этот тип боли называется "предвестниковой" и отличается от обычных головных болей своей интенсивностью и непрекращающимся характером. У некоторых людей она похожа на мигрень, у других — на напряженную боль или "удар молнии". Важно не игнорировать такие ощущения и вовремя обратиться к врачу.

3. "Бьется сердце" — опасность аритмии

Атриальная фибрилляция (AF) — нарушение ритма сердца, повышающее риск инсульта в пять раз. При этом кровь застаивается в предсердиях, что может привести к образованию тромбов и последующему инсульту.

Часто фибрилляция предсердий проходит бессимптомно, но некоторые признаки все же могут появляться:

  • ощущение, что сердце "трясется" или "пропускает удары";
  • внезапное головокружение;
  • слабость и одышка;
  • боли в груди.

Если вы заметили у себя подобные симптомы, важно пройти медицинское обследование. При наличии тревожных признаков, таких как сильная боль в груди или внезапная потеря сознания, следует немедленно вызвать скорую помощь.

Можно ли предотвратить инсульт

По данным исследований, до 90% инсультов можно предотвратить. Основные профилактические меры включают:

  • контроль давления и уровня холестерина;
  • отказ от курения и чрезмерного употребления алкоголя;
  • регулярную физическую активность;
  • правильное питание с низким содержанием насыщенных жиров и соли;
  • контроль за уровнем сахара в крови;
  • регулярные медосмотры.

Будьте внимательны к своему организму

Инсульт — серьезное состояние, которое можно предотвратить, если своевременно обратить внимание на предостерегающие симптомы. Не игнорируйте тревожные сигналы, контролируйте свое здоровье и помните: при первых признаках инсульта немедленно звоните 103.

Уточнения

Инсу́льт (лат. insultus «наскок, нападение, удар»), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία «паралич»), апоплекси́ческий удар или просто удар — острое нарушение кровоснабжения головного мозга.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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