Простые шаги, которые помогут вам чувствовать себя лучше каждый день

4:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вы чувствуете себя разбитым после перехода на летнее время, самое время позаботиться о качестве сна. Эксперты советуют несколько простых шагов: ограничить время перед экраном перед сном, держать спальню прохладной и темной, а также ложиться спать и вставать в одно и то же время. Еще один неожиданный лайфхак — больше времени проводить на утреннем солнце, чтобы помочь организму быстрее адаптироваться.

Фото: unsplash.com by Morgan Sessions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка

Но есть еще один способ улучшить сон, и он вас может удивить.

Силовые тренировки — лучший способ улучшить сон

Физическая активность в целом полезна для сна, но, согласно исследованию, опубликованному в журнале BMJ Family Medicine and Community Health, именно силовые тренировки дают наибольший эффект. В исследовании приняли участие 2170 человек в возрасте от 60 лет. Выяснилось, что все виды спорта положительно влияют на сон, но упражнения с сопротивлением — подъем тяжестей, занятия на тренажерах или упражнения с собственным весом, такие как отжимания и планка — оказались самыми эффективными.

Добавьте в рацион манго

По данным исследования, опубликованного в Nutrients, ежедневное употребление 100 калорий манго (примерно 2 чашки) помогает повысить чувствительность к инсулину и регулировать уровень сахара в крови без риска набора веса. Это снижает вероятность развития диабета 2 типа. Кроме того, манго богато антиоксидантами и универсально в приготовлении: добавьте его в смузи, сделайте фруктовую сальсу к рыбе или смешайте с йогуртом и гранолой для полезного десерта.

Заряжайте мозг математикой и чтением

Исследование в Science Advances показало: если вы хотите сохранить ясность ума в зрелом возрасте, тренируйте навыки чтения и математики. Ученые выяснили, что у людей с выше среднего развитыми способностями в этих сферах когнитивные функции не снижались с возрастом. Попробуйте решать кроссворды, судоку или отказаться от калькулятора при расчете чаевых.

Хотите мотивировать себя? Найдите "заклятого друга"

По мнению The New York Times, здоровая конкуренция может стать мощным стимулом для роста. Исследования показывают, что чувство "аутсайдера" мотивирует к достижению целей, а легкая зависть может подстегнуть к успеху. Вам не обязательно ненавидеть конкурента, достаточно просто стремиться к его уровню или превзойти.

Ругайтесь во благо

Если вы ударились мизинцем и в сердцах выругались, знайте: это не только нормально, но и полезно! По данным исследований, использование крепких выражений помогает лучше справляться с болью и даже повышает физическую силу. Главное — соблюдать рамки приличия.

Попробуйте устроить вечеринку

Вместо сложных блюд предложите гостям тарелку с закусками: рыбные консервы, хумус, свежие овощи и разные соусы. Это не только вкусно, но и полезно. Для десерта можно нарезать фрукты и подать их с шоколадным или ореховым соусом.

Носите "масляно-желтый"

Этот мягкий оттенок желтого стал хитом на подиумах и красных дорожках. По данным исследований, цвет влияет на настроение, а желтый повышает уровень энергии и делает человека более жизнерадостным. Почему бы не добавить его в гардероб?

Двигайтесь для здоровья мозга

По данным JAMA, умеренная активность в течение 30 минут в день или 4000 шагов значительно улучшает работу мозга, особенно у пожилых людей. Так что найдите способ двигаться больше: гуляйте во время разговора по телефону, смотрите сериалы на беговой дорожке или замените встречу с друзьями в кафе прогулкой в парке.

Сократите потребление сахара

Добавленный сахар связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа. Он скрывается во многих продуктах: от соусов до замороженных блюд. Постарайтесь заменить полуфабрикаты домашней едой. Отличный вариант — собрать "миску Будды": выберите источник белка (курица, рыба, бобовые или тофу), добавьте овощи и злаки, например, киноа или рис.

Уточнения

Серде́чно-сосу́дистые заболева́ния ССЗ — общее название заболеваний сердца и кровеносных сосудов. В XXI веке именно эти заболевания являются основной причиной смерти и инвалидизации населения во всем мире.

