Забудьте о таблетках: этот сок улучшает сон естественным способом

2:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существует множество продуктов, которые способствуют крепкому и глубокому сну, но исследование американского сайта Texas Health выявило один напиток, который стоит пить за 30 минут до сна, чтобы улучшить его качество и увеличить выработку мелатонина.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вишневый сок

По данным исследования, кислый вишневый сок обладает свойствами, помогающими организму регулировать циркадные ритмы. Однако, чтобы достичь максимального эффекта, важно соблюдать пять ключевых факторов при его употреблении:

1. Выбирайте правильный сок

Важно использовать только 100% натуральный кислый вишневый сок без добавленного сахара и искусственных ингредиентов. Натуральный сок содержит больше мелатонина, который влияет на регуляцию сна.

2. Употребляйте в нужное время

Идеальный момент для приема сока — за 30-60 минут до сна. В этот период организм естественным образом начинает увеличивать производство мелатонина, и дополнительная поддержка в виде напитка поможет усилить эффект.

3. Начинайте с небольшого количества

Для начала достаточно выпить небольшой стакан (примерно 100 мл) кислого вишневого сока. В некоторых случаях даже полстакана может быть достаточным для положительного эффекта.

4. Будьте последовательны

Регулярность — ключевой фактор. Чтобы оценить влияние вишневого сока на ваш сон, попробуйте включить его в свою вечернюю рутину на несколько недель и отслеживайте изменения.

5. Дополняйте хорошей гигиеной сна

Хотя кислый вишневый сок может помочь наладить режим сна, важно учитывать и другие аспекты: создать комфортную темную и тихую обстановку в спальне, ограничить использование гаджетов перед сном и соблюдать стабильный график засыпания.

Как вишневый сок улучшает сон?

Диетолог Texas Health Plano Эшли Доусон объясняет, что секрет эффективности вишневого сока заключается не только в высоком содержании мелатонина, но и в наличии триптофана — аминокислоты, которая участвует в его выработке. Именно сочетание этих компонентов делает напиток полезным для нормализации сна.

Кроме кислого вишневого сока, небольшие количества мелатонина можно найти и в других продуктах, таких как орехи, оливковое масло, некоторые фрукты и даже красное вино. Однако специалисты подчеркивают, что важнее всего — комплексный подход, сочетающий правильное питание, регулярность приема пищи и здоровые привычки сна.

Уточнения

Мелатони́н — основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов. К другим важнейшим функциям мелатонина относится его антиоксидантная активность в организме животных.

