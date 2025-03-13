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Не вздумайте пить соду: врач рассказал об опасных последствиях народного метода при изжоге

1:44
Здоровье

Гастроэнтеролог Сергей Лопатин из "СМ-Клиника" в Санкт-Петербурге предупредил, что пищевая сода с водой, часто используемая для облегчения изжоги, может иметь кратковременный эффект, но при этом нанести серьезный вред организму.

Ложка соды
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Z, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ложка соды

По словам врача, когда мы пьем соду, в желудке выделяется много углекислого газа, что временно устраняет жжение в груди. Однако затем стенки желудка растягиваются из-за газов, вызывая отрыжку, дискомфорт и вздутие живота. Кроме того, усиливается выработка соляной кислоты, что приводит к повторному рефлюксу — забросу содержимого желудка в пищевод, и изжога может вернуться. Этот эффект известен как "кислотный рикошет".

Регулярное употребление соды может увеличить частоту приступов изжоги и повредить слизистую пищевода. Также возможно обострение язвенной болезни и гастрита, предупреждает Газета.Ru.

"Не менее грозное последствие злоупотребления содой — это нарушение водно-солевого баланса в организме. Сода содержит натрий, избыток которого способен провоцировать задержку жидкости в организме и отеки", — сказал Лопатин.

Особенно негативно это сказывается на здоровье людей с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы, включая гипертонию, добавил врач.

Специалист отметил, что гораздо безопаснее и эффективнее использовать аптечные препараты, нейтрализующие кислоту или замедляющие выработку желудочного сока. Если приступы изжоги повторяются регулярно, рекомендуется не просто бороться с симптомом, но и обратиться к гастроэнтерологу для выяснения причин проблемы.

Уточнения

Карбона́т на́трия углеки́слый на́трий, арх. кальцинированная сода Na2CO3 — средняя соль натрия и угольной кислоты.

Изжо́га — ощущение дискомфорта или жжения за грудиной, распространяющегося к верху от эпигастральной (подложечной) области, иногда отдающего в область шеи. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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