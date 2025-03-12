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Вместо жира – углеводы: вот как нас обманывают производители обезжиренных продуктов

1:46
Здоровье

Словосочетание "пищевые добавки" пугает многих, но все ли они опасны? Инна Кылосова, доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха, напоминает, что не все добавки настолько страшны.

Бутерброд
Фото: commons.wikimedia.org by leigh wolf, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бутерброд

За маркировкой "Е" скрываются также вполне безобидные и даже полезные вещества. В частности, многие Е-шки представляют собой натуральные экстракты. Например, в яблоке есть аскорбиновая кислота (Е300), пектин (Е440), уксусная кислота (Е260).

Но даже натуральные добавки вредны, если превышена рекомендованная доза. Так, даже переизбыток витаминов С или А может спровоцировать гипервитаминоз, уточняет эксперт.

Если регулярно употреблять пищевые добавки в больших дозах, то возможны такие проявления, как аллергия, нарушение зрения, проблемы с мозгом. Также в России на ряд пищевых добавок действует запрет из-за возможного риска для здоровья.

Эксперт напоминает: при выборе продуктов стоит избегать искусственных красителей (часто у них красивые названия, например, "солнечный закат"), а также продуктов с сахарозаменителями, поскольку они приводят к появлению сердечно-сосудистых заболеваний.

Эксперт напоминает и о вреде обезжиренных продуктов. Чтобы заменить жир в молочных продуктах, производители используют загустители и стабилизаторы, которые дарят калории продукту за счет углеводов. При этом производитель формально прав, указав на упаковке "0% жира". 

"То есть лучше съесть один продукт с обычной жирностью, чем несколько обезжиренных", — предупреждает Инна Кылосова.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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