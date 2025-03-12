Вместо жира – углеводы: вот как нас обманывают производители обезжиренных продуктов

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Словосочетание "пищевые добавки" пугает многих, но все ли они опасны? Инна Кылосова, доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха, напоминает, что не все добавки настолько страшны.

Фото: commons.wikimedia.org by leigh wolf, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бутерброд

За маркировкой "Е" скрываются также вполне безобидные и даже полезные вещества. В частности, многие Е-шки представляют собой натуральные экстракты. Например, в яблоке есть аскорбиновая кислота (Е300), пектин (Е440), уксусная кислота (Е260).

Но даже натуральные добавки вредны, если превышена рекомендованная доза. Так, даже переизбыток витаминов С или А может спровоцировать гипервитаминоз, уточняет эксперт.

Если регулярно употреблять пищевые добавки в больших дозах, то возможны такие проявления, как аллергия, нарушение зрения, проблемы с мозгом. Также в России на ряд пищевых добавок действует запрет из-за возможного риска для здоровья.

Эксперт напоминает: при выборе продуктов стоит избегать искусственных красителей (часто у них красивые названия, например, "солнечный закат"), а также продуктов с сахарозаменителями, поскольку они приводят к появлению сердечно-сосудистых заболеваний.

Эксперт напоминает и о вреде обезжиренных продуктов. Чтобы заменить жир в молочных продуктах, производители используют загустители и стабилизаторы, которые дарят калории продукту за счет углеводов. При этом производитель формально прав, указав на упаковке "0% жира".

"То есть лучше съесть один продукт с обычной жирностью, чем несколько обезжиренных", — предупреждает Инна Кылосова.